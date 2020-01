La situación sanitaria por la que atraviesan los servicios por la avalancha de pacientes en las urgencias, la falta de personal tanto médico como de enfermería y los insumos disponibles para hacer frente a la epidemia de dengue amerita la declaración de emergencia, afirmó el Doctor Carlos Morínigo, exministro de Salud.

Afirmó que se requiere de más recursos humanos en los hospitales y que lo más destacable de la declaración de emergencia es la liberación de fondos pero que esto se debe saber utilizar de manera planeada para la distribución correcta para optimizar los recursos porque de lo contrario puede tener el efecto contrario.

En contacto con Universo 970, Morínigo afirmó no estar de acuerdo con que durante la emergencia se deben suspender todas las vacaciones de los médicos debido a que son profesionales que termiann “reventados” tras un largo año de trabajo y es cuando se debe contar con personal de recambio y que existen profesionales preparados que están sin trabajo y pueden ser tenidos en cuenta para estas situaciones.

“No estoy de acuerdo con que se declare emergencia y terminan las vacaciones y vienen todos porque los que salieron está exhaustos y recuperando fuerzas, se debe contar con personal de recambio para las emergencias”, afirmó el profesional.

Laboratorio de prevención fuera de servicio

Lamentó que lo que fue un ambicioso proyecto como el Laboratorio de Biología Molecular lleve fuera de funcionamiento más de un mes siendo una herramienta muy importante que debería utilizarse en periodos interepidémicos para captar mosquitos, analizar qué virus tienen y utilizar la información para la vigilancia porque previene que los mosquitos portadores el virus aparezcan antes de los casos febriles.

“Esto se debe basar en información antes que aparezcan los enfermos, es lo más indicado porque el enfermo tiene su costo extra para el Estado y evitar que los hospitales se saturen”, indicó.

El laboratorio lleva dos meses descompuesto pese a los reiterados pedidos de especialistas para que sea reparado el sistema eléctrico y seguir trabajando.

“Cuando no se utilizan los recursos que se tienen entramos en una definición grave e importante, no tiene explicación, siendo que se reciben donaciones de todos lados se puede pedir un sistema eléctrico en vez de comprar 20 mil fumigadoras. Es falta de gestión porque no puede ser que no puedan sacar de otros rubros como el 834 para la instalación eléctrica y hacer funcionar el laboratorio con un transformador, un generador sin gastar 50 millones frente a lo que gastás por un enfermo de dengue”, señaló.

Morínigo indicó que cree que de estas situación no está enterado el ministro Julio Mazzoleni ya que de lo contrario mandará reparar el laboratorio “como sea”.