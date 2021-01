El oficial Guido Roa, del Departamento de Cibercrimen, indicó al canal GEN que reciben denuncias de personas que sufrieron la clonación de sus cuentas en WhatsApp. En ese sentido contó que los malvivientes hacen primero una ingeniería en las redes sociales para recolectar información de sus víctimas, tal como sus números de celulares.

En la mayoría de los casos, los criminales llaman y se hacen pasar por funcionarios de telefonías, ofrecen premios o mejorar el servicio. Así captan la atención de la futura víctima y comienzan a manipular el sistema, indicando que a la persona le llegará un código de verificación y que debe decir cuál es para acceder a lo prometido. Cuando se proporciona ese número, los extorsionadores ya tienen el control del WhatsApp y acceso a los contactos telefónicos.

Para identificar a los falsos funcionarios, el entrevistado comentó que se debe tener en cuenta que los “malvivientes sí o sí pedirán que le pases el número de verificación que te llega al celular”. Esto nunca debe hacerse.

En cambio, Roa recomendó implementar la verificación de dos pasos, para ello se debe ir a Ajustes de WhatsApp, luego en el apartado de Seguridad y después activar la verificación, con un código de seis dígitos.

Por último Roa pidió no acceder a las extorsiones y más bien denunciar ante la Policía Nacional.

Me acaban llamar diciendo somos “del area tecnica y calidad de tigo”, me enviaron el link para hackear Whatsapp, tengan cuidado no le hagan caso. No cliquen ningún sms que reciban de numero desconocidos. Y sobre todo denuncien al call center de su operadora la linea en cuestión.

— gagu (@gagucosp) January 26, 2021