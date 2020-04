Camiones que vienen desde el Brasil, no cumplen con el protocolo sanitario para ingresar al territorio nacional, según denuncian los propios camioneros. Mencionan incluso que existen privilegios hacia cierto sector de camiones de gran porte, permitiéndoles el ingreso mientras que a otros chóferes no.

En el Puente de la Amistad, paso fronterizo al lado paraguayo, no se realizan ningún tipo de protocolo sanitario -como fumigación- a los camiones de gran porte que vienen desde el Brasil, según denuncian un grupo de camioneros.

“Nada no se controla, no se fumiga, nada. Tuve que alquilar una carreta para que me dejen pasar. A algunos no le dejan incluso ingresar”, expresó para el canal Trece, uno de los afectados.

Asimismo, indicó que existen privilegios en el puesto de control porque a algunos camiones les dejan ingresar, mientras que a otros no.

Destacó que ninguna autoridad sanitaria está presente en el lugar. No obstante, la Dinatran mencionó que el cumplimiento del protocolo sanitario le corresponde a Puertos, quienes por su parte, señalaron que iniciaron con la labor de desinfección pero que no pudieron continuar a falta de insumos.