Al respecto, la Dra. Sara Amarilla, del Departamento de Control de Infecciones Intrahospitalarias, explicó que luego del feriado largo se registró este incremento de consultas.

“Pasamos un feriado que se acompañó de un aumento de consultas respiratorias, tanto en Pediatría como Adultos de contingencia. De tener un promedio de 15 consultas por día pasamos a 25 casi 30 consultas, en ambos. Así también, casos confirmados; actualmente tenemos tres casos confirmados con Covid e internados en el hospital. Son dos adultos estables, no complicados, vacunados, no están en peligro precisamente pero están en la contingencia en observación. En Pediatría, un niño de 2 años, obviamente no vacunado, aguardando el resultado de los padres que no presentan síntomas, pero por contacto deben hacerse la prueba”.

Sobre reportes de positividad en el funcionariado del Hospital, la Dra. Amarilla manifestó que no se tiene ningún caso. “Igualmente estamos haciendo el seguimiento de los contactos de gente que dio positivo, de los contactos con funcionarios. Los resultados de hisopados están pendientes y alertas por si presentan síntomas; en líneas generales estamos bien. Ningún último reporte de positividad en funcionarios por ejemplo”.

La profesional exhortó a seguir cuidándose e insistir en la vacunación, ya que todavía se registra un nivel muy bajo de vacunados en la población en general. “Apostamos por aumentar la vacunación en la población, seguir con los cuidados. Si bien estamos aguardando datos de la secuenciación de los casos que van llegando que vienen del extranjero y dan positivo, todavía no tenemos un informe oficial. En esta semana tendría que estar la secuenciación de los casos positivos para ver si hay una variante como Ómicron, Estamos esperando los datos del Ministerio de Salud, Ómicron ya está en varios países, no seremos la excepción”

Ómicron

Si bien la cepa Ómicron del Covid-19 no está demostrando ser más grave pero sí con una alta contagiosidad, es importante seguir cuidándose por más que ya se tenga el esquema completo de vacunación. “Porque según informes de otros países, esta variante se presenta sobre todo en población ya vacunada, aunque con casos más leves. La experiencia que vemos y sacamos mediante datos de otros países indica que aparentemente es así. Estamos atentos, somos poblaciones con distintas características que Inglaterra o Estados Unidos, pero estamos atentos al comportamiento en la región. Con los datos preliminares, vemos que tiene mayor contagiosidad pero menos fallecimientos y hospitalizaciones que las demás variantes”, afirmó la especialista.

Sobre las manifestaciones, explicó que los síntomas son similares a otras variantes, un cuadro gripal que puede o no presentar fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, no se presenta la común pérdida el olfato o gusto como ha pasado con otras variantes pero así también, ser asintomático, que es el caso más común entre personas que regresan del extranjero.

Tercera Ola

“Toda esta situación de exposición, reuniones, relajo, la falta de distancias prudentes, la no exigencia de lavado de manos y tapabocas e los encuentros de personas facilita la diseminación y la realidad es que hay bastante porcentaje no vacunados, esa población está muy expuesta. Probablemente nos espera lo mismo que en otros países con la tercera ola”, lamentó la Dra. Amarilla.