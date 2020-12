A criterio del Dr. Alfredo Cáceres, neurólogo pediatra, no existe ninguna contraindicación para que la pequeña Bianca reciba el tratamiento con el medicamento Zolgensma, utilizado en pacientes que como ella sufren de Atrofia Muscular Espinal (AME).

En entrevista con ABC TV, el doctor Alfredo Cáceres, quien actualmente trabaja en el Hospital Sinaí de Baltimore (EEUU), fue consultado sobre la situación de Bianca Patiño Maíz, cuyo caso volvió a cobrar notoriedad tras darse a conocer el dictamen de la Comisión Nacional de Bioética.

Al referirse sobre el medicamento Zolgensma que debe ser adquirido para tratar a la pequeña, mencionó que es una de las terapias modificadores de la enfermedad pero que “no son curas” dado que realmente lo que hacen es “cambiar la historia natural de la enfermedad”.

Igualmente, explicó que se debe analizar el tipo de pacientes que fueron incluidos en el ensayo clínico y los que son tratados en la vida real. En este tipo de estudios se hacen procesos muy selectivos y con ciertas características distintas a las de Bianca, refirió.

“La mayor parte de los niños que recibieron esta terapia mejoraron. En el primer estudio inicial, tuvieron dos diferentes dosis”, confirmó el neurólogo pediatra durante la entrevista con el canal de TV.

Sobre el deterioro físico de Bianca, dijo que al estar cerca de los 24 meses de vida no tiene hallazgos físicos neurológicos normales y que no se le puede comparar su caso con el de un paciente normal de 21 meses porque no ha alcanzado ningún desarrollo motor debido a la Atrofia Muscular Espinal (AME).

Cáceres destacó que, pese al deterioro que sufrió la niña en su organismo, la enfermedad en ella no ha progresado y de hecho ha mejorado su cuadro gracias a la medicación que viene recibiendo frecuentemente, demostrando con ello su efectividad.

Para el galeno, en este momento no hay ninguna contraindicación para que la pequeña Bianca reciba la terapia con Zolgensma, pero igualmente dijo que se deberían repetir los análisis de anticuerpos para adenovirus que son requeridos para el efecto.

“No hay evidencia actual para demostrar que esta terapia sea efectiva en pacientes mayores de 6 meses, pero eso no significa que no funcionará en este caso”, puntualizó.