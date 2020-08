El Dr. Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, indicó a la radio Monumental que en la antigua Unidad de Terapia Intensiva, la ocupación de las camas es del 100%. Mientras que en el nuevo pabellón de contingencia, la ocupación es del 35%. Para la próxima semana se espera habilitar 8 camas más.

La autoridad sanitaria sostuvo que la alta demanda de camas se da a consecuencia del relajo de la ciudadanía por el descreimiento de la gravedad del coronavirus. “Es una realidad que nos va a poner de rodillas a todos. Es tremendo”, dijo.

El médico aclaró que no todos están bajo ventilación asistida y se trabaja intensamente para estabilizar a los pacientes y que no empeoren. Sostuvo que la mayoría de los internados provienen del área Central y son pocos los que vienen de la zona este del país. “Un fenómeno que se da es que muchas veces los pacientes graves que vienen del este no llegan a Asunción”, acotó.

Además de las camas, faltan los hipnóticos para poder sedar a los pacientes que entran a una respiración asistida. Estos insumos no hay en plaza, tampoco en la región, de acuerdo con el entrevistado.

“Esto hace que estemos en alerta y hagamos lo mejor posible. Es inevitable entrar en una situación más difícil”, remarcó. “Inevitablemente, en algún momento se tendrá que abrir todo. Nos estamos preparando para la guerra, no seremos la excepción de la región, los contagios están en aumento”, agregó.

EN CDE ESTÁ FEA LA SITUACIÓN

Por su parte, el Dr. Federico Schrodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este, también manifestó su preocupación por la alta ocupación de las camas de terapia. “Es un momento difícil, estamos pasando nuestro pico por el aumento de los casos Covid, por sobre todo en internación y pacientes que van a cuidados intensivos o requieren de internación”, comentó.

En UTI tienen 24 camas y el 100% está ocupada. De 60 camas en sala común, 43 pacientes están internados. Se espera habilitar 12 camas más en UTI y otras 20 camas en la sala común, para tener así en total 36 camas UTI y 80 camas comunes.

El director esteño mencionó que 29 pacientes fueron derivados en las últimas semanas hacia otros hospitales, entre ellos los ubicados en la capital del país.