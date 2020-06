Maltratos y medidas arbitrarias denunciaron camioneros paraguayos de varias empresas, a quienes las autoridades argentinas no les permiten bajar ni para hacer sus necesidades, ni para comprar agua, pese a pasar por el test rápido del Covid-19 y obtener resultado negativo.

Diego Lemos, vocero de transporte internacional Guarany SRL, explicó que la situación se da con camioneros paraguayos que provienen de Chile e ingresan a la Argentina para posteriormente llegar al Paraguay.

Antes de entrar a la Argentina se someten al test rápido del Covid-19 y acceden a la desinfección de los camiones. Los conductores absorben los costos de ambas medidas.

“Creemos que son maltratos, con medidas muy arbitrarias, al entrar al territorio argentino les hacen un test rápido y eso está bien, pero desde ahí ya no pueden bajar de los vehículos ni para comprar agua, ni para ir al baño y son escoltados por la Gendarmería para que ya no puedan bajar del camión”, comentó Lemos en entrevista con la 650 AM.

Detalló que se remitió una nota a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar de “humanizar” el protocolo, ya que los trabajadores llevan horas conduciendo y necesitan evacuar e hidratarse.

“Si querés ir al baño te aguantás o hacés en botella, creemos arbitrario porque si le hacen la prueba y da negativo cuál sería el inconveniente”, expresó Lemos.

Por su parte, Julio César Vera Cáceres, embajador paraguayo en la Argentina, reconoció que por instrucciones del Gobierno argentino, se forma una fila de una determinada cantidad de camiones que luego son escoltados por una patrullera hasta Clorinda para controlar que no paren en ninguna estación de servicio o tienda para comprar provisiones.

“Estamos tratando de solucionar el tema, la Cancillería Argentina tiene que conversar con cada gobierno provincial y tratar de encontrar un punto equilibrio entre la prevención de la salud y los derechos humanos”, afirmó Vera.

Mientras tanto los camioneros paraguayos deberán seguir aguantando ya que las disposiciones seguirán vigentes.

En otro orden, cerca de 1.200 compatriotas que vivían en la Argentina ya fueron repatriados, mientras que más de 2.000 se encuentran todavía en lista de espera.

El embajador reveló que hasta el momento seis paraguayos fallecieron en la Argentina por Covid-19, dos hombres en la Provincia del Chaco, otro en Buenos Aires y tres mujeres. Además hay familias contagiadas en las villas.