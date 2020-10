Los senadores del Frente Guasu, Hugo Richer y Sixto Pereira, junto con Pedro Santacruz del PDP, se reunieron el fin de semana con supuestos dirigentes campesinos y sus seguidores, quienes invadieron y actualmente ocupan ilegalmente la estancia Pindó desde hace 8 años.

“Esta es una tierra malhabida. Esta ocupación es una recuperación de nuestra tierra. Que estén aquí y su producción es un freno para que no sigan los grandes capitalistas. Es una acción de soberanía que les detiene. Si no estuvieran aquí, iban a arrasar con todo. Es una acción de patriotismo”, dijo Richer, según un video viralizado en las redes sociales.

Al respecto, en charla con la radio Universo 970 AM y canal GEN, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, cuestionó duramente que estos legisladores insten a los 1.500 compatriotas a que resistan en el sitio e invadan más tierras privadas.

“Es una irresponsabilidad e hipocresía, porque estamos en un momento difícil de crisis y necesitamos del esfuerzo de todos; para trabajar necesitamos tranquilidad y confianza. Esto no genera eso. En lugar de cooperar, estos legisladores ahondan en generar una crisis. No nos merecemos este tipo de gestión política porque estamos en emergencia y crisis. Esto no construye, esto destruye. Están en contra de la gente que trabaja”, argumentó.

En dicha propiedad invadida había casi 5.000 hectáreas de montes, pero ahora solo hay 2.000 hectáreas verdes. “Estos senadores están protegiendo a invasores. Se presentan como los defensores, pero son quienes deforestan. Dicen que los productores y sojeros deforestan, pero los marihuaneros y los invasores son los mayores deforestadores”, denunció Cristaldo.

Indicó que ante esta irregularidad cometida por los políticos del FG, verán las medidas a adoptar de manera institucional. “Reivindicamos nuestro derecho de vivir en paz y decimos que no importa el cargo de la autoridad, tiene que acatar la ley y la constitución, pero (el Frente Guasu) está promoviendo el conflicto, confrontación y violación de la ley”, puntualizó.

ROLLO TRÁFICO, UNA MINA DE ORO DE INVASORES

Por su parte, Margarita Colmán, representante legal de la estancia Pindó, dijo a la misma emisora radial que hace ocho años luchan contra los invasores, quienes encontraron en el sitio una “mina de oro” (refiriéndose al bosque) y comenzaron a implementar un negocio importante de rollo tráfico.

Lamentó que los legisladores luguistas tienen otros intereses y que lo menos que quieren hacer es escuchar la postura de los propietarios legales. “No es la primera vez que estos senadores hacen arenga e intervenciones dentro de la estancia. Estos mismos senadores hicieron este mismo trabajo con esta gente en varias oportunidades. No nos extraña que hayan hecho de nuevo”, agregó.

Sostuvo que tienen la información de que también el intendente de Ybyrarobana ingresa frecuentemente al sitio a reunirse con los invasores y ofrecerles mejoras, con el fin de conseguir apoyo político al acercarse las elecciones municipales. “Creemos que hacen la intermediación para hacer ingresar maquinarias que hacen sus caminos y también las conexiones eléctricas clandestinas”, argumentó.

Desde el año 2013 existen órdenes de expulsión de los ocupantes, pero que hasta la fecha no se concretan. “No avanza esto. Yo creo que acá falta voluntad política del Gobierno. Primero la excusa era que se debía evitar que ocurra una masacre como la de Campos Morombi. El Estado paraguayo no puede escudarse en eso para no dar cumplimiento. No hay excusa válida, se tiene que cumplir y punto. Está dejando que pululen grupos violentos, ellos nos incendiaron cinco retiros, maquinarias, tinglados, camionetas y capturaron personal e incluso a mí me llevaron por varias horas al monte, en el 2019. Tienen conexiones clandestinas y una vez cuando fuimos a desconectar nos sacaron a balazos”.

En la estancia invadida se observan viviendas grandes y también casas precarias, además de importantes tinglados y aserraderos que comercializan la madera del sitio; como así también hornos donde queman madera para hacer carbón para la venta. Además hay cultivo de marihuana, según la representante legal. “Teníamos una reserva privada, pero ahora prácticamente no existe esa zona boscosa. Están haciendo rollo tráfico bajo la mirada de la Policía, Infona, Ministerio de Agricultura y Fiscalía, porque les remitimos pruebas, imágenes satelitales, pero no hacen nada”.

El líder de estos invasores es Jorge Mercado Méndez, quien posee orden de captura por homicidio, invasión y otros delitos, de acuerdo con la letrada. “No solo invaden, cometen varios delitos y luego van a nuestra estancia a esconderse, es un aguantadero”, agregó.

El juez Carlos Martínez era quien llevaba adelante la causa de invasión, pero falleció hace poco tiempo y se espera que otro magistrado sea designado. El fiscal del caso es Cristian Bartomeu.

IMPUNIDAD, TIERRA DE NADIE Y COMPLICIDAD

El senador liberal Fernando Silva Facetti lamentó la actitud de sus colegas parlamentarios que apañan los atropellos a la propiedad privada. “Los colegas se reúnen con delincuentes con órdenes de captura, eso no está bien. No es lucha de clase social, porque los dueños son paraguayos que son propietarios legales. El trasfondo es la deforestación que hacen los ocupantes ilegales”, aseguró.

El parlamentario señaló que ese sitio se convirtió en una tierra de nadie pese a que el propietario hizo todo el procedimiento legal. Lamentó que existe impunidad y complicidad de parte de los comisarios de turno y de políticos de varios sectores que siguen respaldando a “los bandidos” que “no son campesinos sintierra honestos”. “El dueño ni puede sembrar en el borde porque le repelen a tiros”, refirió.

“La fiscalía sacó órdenes de detención o desalojo firmada por el juez, pero la Policía da excusas, pero mientras ve florecer el negocio de la venta de la madera. Tampoco vi que se haya detenido a algún policía por desacato”, criticó duramente.