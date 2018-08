Mario Abdo Benítez juró como presidente número 57 de la historia del Paraguay y es el séptimo mandatario electo en la era democrática. En su discurso prometió que luchará contra la impunidad, a favor de una justicia independiente, y que no perdonará a algún colaborador suyo que esté involucrado en hechos de corrupción. Adelantó que implementará más impuestos y que será senador vitalicio al terminar su mandato.

En su saludo al pueblo paraguayo, Abdo Benítez manifestó su satisfacción por el cargo que le tocará asumir hasta el 2023 y expresó que pondrá todo de sí para dar fin a los hechos de corrupción, y poder vivir así en un país más justo y solidario.

“Hoy, en este inicio de un nuevo periodo, es la oportunidad de una nueva etapa de decidir qué tipo de país queremos, qué tipo de Paraguay vamos a construir juntos, que historia vamos a ser protagonistas de hoy en adelante”, refirió.

Siguió indicando que el pueblo anhela un Paraguay unido y reconciliado. “Recordando que el perdón sana el alma y trae la paz entre hermanos”, comentó al dirigirse a la nación.

Con orgullo asumo la responsabilidad de ser el Presidente de la República. Esta gracia se lo debo a Dios, a mi pueblo y a mi familia. Con la fuerza de la esperanza de nuestra gente voy a dirigir el camino hacia una mejor historia para nuestro Paraguay. #15A #ParaguayDeLaGente pic.twitter.com/WTCHLuUNiS — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 15 de agosto de 2018

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

En su condición de mandatario, Abdo Benítez invitó a construir democracia en medio del disenso y que no haya intromisiones en la justicia. Es así que prometió luchar contra la corrupción.

“Seremos implacables para aquellos que tienen influencias en nuestro país. O ¿vamos a seguir siendo miopes, donde desde el poder se trata de construir una justicia amiga, un juez amigo, repetir esa receta que fracasó en Paraguay? Yo me comprometo a construir los consensos, yo no quiero un juez amigo. Vamos a construir una justicia independiente y valiente para poner fin a la impunidad”, dijo.

Marito resaltó que confía en su equipo de trabajo y aseguró que sus elegidos son los más idóneos. “Si en mi gobierno alguien tiene inconductas, seré el primero en colaborar con la justicia, no seré un presidente complaciente con esas inconductas. Prefiero los aplausos de salida que los de entrada”, subrayó.

“El Paraguay va a seguir creciendo, pero necesitamos un crecimiento económico mas inclusivo, sacarle a nuestra gente de la pobreza, disminuir el desempleo, una movilidad social ascendente y solamente la cultura del trabajo será el camino”. pic.twitter.com/kOilKXJMdK — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 15 de agosto de 2018

MÁS IMPUESTOS

Conservará los programas sociales existentes y articulará los mecanismos necesarios para intensificarlos, de modo a conseguir que más familias paraguayas tengan una vida digna, de acuerdo a sus palabras. Además adelantó que potenciará las políticas tributarias para recaudar más y eliminar la inequidad de los pagos de impuestos.

Uno de sus grandes ejes será la educación, según prometió en otro momento, para bajar la deserción escolar. “Les invito que la educación sea una causa nacional desde el 16 de agosto”, dijo.

En materia de salud, Mario Abdo expresó que implementará una reforma para enfocarse en una medicina preventiva cerca de la gente.

“Cuidar y unir a la familia, promoviendo valores y principios, porque allí se forja la identidad de la patria. Será una prioridad para que las mujeres, generando empoderamiento y equidad, sean protagonistas del futuro de la nación”, resaltó.

“Construyamos entre todos un clima de negocios favorable para los actores de la economía y que el Paraguay sea más atractivo como plataforma de inversión”. pic.twitter.com/xV2091MBIk — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 15 de agosto de 2018

BINACIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES

El mandatario prometió también impulsar los programas de atención a la tercera edad, mejoras para los indígenas, dar asistencia técnica a los pequeños productores, proteger los recursos naturales y reforestar las zonas afectadas.

“No queremos nada de lo que no es nuestro, pero lo que es nuestro lo vamos a defender”, resaltó cuando habló respecto a las binacionales hidroeléctricas.

En otro momento dado expresó su solidaridad con Venezuela y Nicaragua. “Paraguay no se mantendrá indiferente ante el sufrimiento de pueblos hermanos, es hora de no callar, no queremos más violencias”.

La inseguridad, el tráfico de drogas, el crimen organizado, entre otros, siguen siendo flagelos en la región, según lamentó. “No descansaremos hasta que los secuestrados vuelvan a casa con sus familias”, añadió.

“Los emprendimientos energéticos binacionales deben llevarse a cabo respetando siempre nuestros derechos soberanos, generando beneficios justos para todos. Nosotros no queremos nada que no sea nuestro pero lo que es nuestro lo vamos a defender”. pic.twitter.com/2wB8xkH4Or — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 15 de agosto de 2018

SERÁ SENADOR VITALICIO

“No ganó quien tuvo más dinero o mayor estructura, ganó el que tuvo fe en el futuro de un mejor Paraguay”, dijo al momento de agradecer el acompañamiento de sus correligionarios.

Así también dijo que cuando culmine su mandato será senador vitalicio, para así “demostrar que nadie puede estar por encima de la República del Paraguay”.

Tras el mensaje presidencial, firmó los decretos de nombramientos de los integrantes de su gabinete.

“Hoy he jurado ante ustedes, ante la Patria que al final de mi mandato seré Senador Vitalicio para, con el ejemplo, mostrar que nadie puede estar por encima de la República”. pic.twitter.com/2rs3uGy5fI — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 15 de agosto de 2018

