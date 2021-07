Camila Morínigo, a quien intentaron prohibir la entrada al Parque de la Salud por vestir un crop-top y una calza, indicó en entrevista con el canal GEN que las mujeres luchan contra estas reglas impuestas hace tiempo. “Es ridículo, nos hacen sentir denigradas”, refirió.

Explicó que el guardia le intentó negar el ingreso al indicarle que por reglamento de la institución no se permite andar con el torso desnudo al predio perteneciente al Instituto de Previsión Social (IPS).

“No me dejaron entrar pero aun así entré al explicarle al guardia que no estaba violando ninguna norma. Le pregunté si a él le molestaba como yo iba vestida y me dijo que no, pero tenía que cumplir órdenes. No atenté contra la seguridad de nadie. Le pregunté dónde podía ir a hablar y me dijo que vaya a la administración. Me quedé muy nerviosa y no fui a la administración. Incitar al desorden es al pedo”, dijo y agregó que decidió exponer su caso en las redes sociales.

Tras el revuelo que generó su denuncia, ahora se puso en campaña para presentar, junto con su abogada Michi Moragas, una petición al acceso a la información pública al IPS sobre esta medida. “Muchísimas mujeres me escribieron a decir que pasaron por esto, muchas se sintieron acusadas. Fue abrir el debate tras exponer en las redes sociales”, dijo.

Desde la previsional se mantuvieron en su postura, que debe respetarse la regla y que tanto hombres como mujeres deben vestir remera en ese lugar.