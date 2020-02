En los últimos días, varios usuarios de las tarjetas electrónicas presentaron inconvenientes a la hora de pagar en ciertas líneas del transporte público. El trasfondo sería una supuesta intención de sabotear el proceso implementado y favorecer a una de las empresas.

Jacinto Estigarribia, directivo de la empresa TDP S.A., propietaria de la Tarjeta MAS, denunció en entrevista con la radio 650 AM que desafortunadamente siguen los problemas con la tarjeta de la competencia. Se trata de Jaha, de la empresa Epas S.A.

El representante explicó que esta firma emitió erróneamente tarjetas con una fecha de vencimiento inferior a lo esperado, por lo que muchos usuarios están sufriendo a causa de ello.

“Creo que hay alguien interesado en sabotear este sistema. Evidentemente hay algo detrás de esto. Están apareciendo cosas raras. Hay un número impresionante de tarjetas vencidas, cerca de 13.000. (De Epas SA) emitieron tarjetas que no están dentro de las normativas. Esa es la primera violación porque deben tener una validez de 10 años”, remarcó.

En atención a que el sistema es interoperable, las tarjetas de las dos empresas pueden utilizarse en todos los validadores instalados por ambas firmas en los ómnibus del Área Metropolitana. El problema se da cuando una persona con la tarjeta vencida desea viajar, porque los validadores de la otra empresa (TDP) no los reconocen, tal como se establece en las normativas. Sin embargo, estos pasajeros sí pueden subirse a los buses de la empresa que les dio las tarjetas Jaha.

En ese sentido, la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) ya pidió explicaciones a TDP respecto al motivo por el cual sus validadores no reconocen las tarjetas Jaha vencidas de su competencia Epas SA, mientras que los lectores de esta empresa las aprueba sin problema alguno.

“Los validadores de Jaha permiten transacciones con tarjetas vencidas, violando las normas del billetaje electrónico y entrando en una competencia desleal. Mientras que dicen que nuestros validadores no funcionan, siendo que nosotros nos ajustamos a la normativa”, dijo. “Nosotros por ajustarnos a las normativas estamos teniendo tremendos problemas. El sistema de billetaje corre peligro porque así no se puede trabajar. El perjuicio que nos causan es tremendo”, criticó Estigarribia.

CASTIGAN LA INNOVACIÓN

Por otra parte, el directivo de la empresa TDP S.A. denunció que el Viceministerio de Transporte le suspendió el servicio de recarga remota, alegando que es necesario un rediseño de la misma para hacerla interoperable. Esta medida permitía a un usuario del billetaje electrónico solicitar la recarga de saldo en su tarjeta vía medios no presenciales como home banking, plataformas de pagos online, Pago Móvil de Bancard, etc.

La suspensión se dio por 30 días, pero el plazo ya venció y aún no se dio una resolución de parte del Gobierno, según Jacinto Estigarribia.

“Esta recarga remota está establecida en la normativa, pero nos suspenden a nosotros. La gran pregunta es por qué no le suspendió a Jaha por sus tarjetas vencidas. Nosotros quedamos como los malos por cumplir con la normativa. No entiendo, parece que quieren que el sistema de billetaje fracase. Me preocupa como ciudadano“, arremetió.