La doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, indicó a radio Universo y canal Gen que hoy estamos en semáforo en verde en cuando a la situación epidemiológica. “Es un momento de valorar, disfrutar pero con todas las medidas. Espero que esta alegría no influya en las medidas. Tenemos que seguir cuidándonos”, dijo.

Respecto al tapabocas, destacó que es una herramienta que permite acercarse a la nueva normalidad. En nuestro caso, al menos a su parecer, será difícil que lo eliminemos. “Otros países cometieron el error de eliminarlos y luego tuvieron la necesidad de volver a utilizarlos. No debemos cometer ese error”, agregó.

En otro momento advirtió que, de acuerdo a las proyecciones, se estima que para fin de año pueden aumentar de vuelta los casos de Covid-19. “Sí o sí vamos a tener una tercera ola. Tenemos que pelear con todo para que no sea tan fuerte como la anterior”, sostuvo.

Si bien resaltó la alta convocatoria en los vacunatorios en la franja joven, le preocupa de sobremanera aquellos adultos mayores que no se inmunizaron porque de contagiarse, la pasarán peor. “El que no se vacunó tiene la bolilla negra”, agregó.

Por último indicó que luego de vacunar a los rezagados, saldrán a hacer barridos para inmunizar a los no vacunados. Además sostuvo que implementarán incentivos para que la gente quiera vacunarse. En ese sentido destacó que la cancha es una importante motivación y que las personas no vacunadas no podrán ingresar.