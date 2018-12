Con la interpretación estricta según lo que establece la Constitución Nacional y las leyes vigentes, la Cancillería Nacional apoya el Pacto Global de Migraciones, haciendo énfasis en que hay algunos términos o interpretaciones que no son aceptadas, afirmó Luis Castiglioni, Ministro de Relaciones Exteriores, quien utilizó su cuenta de Twitter para realizar las aclaraciones.

“Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico paraguayo, género se limita a hombre y mujer. No admitimos ninguna acepción fuera de eso, ni la llamada ideología de género o identidad de género. Siempre lo dejamos en claro”, indica en parte del hilo compartido desde su cuenta.

“Nuestra posición, cimentada en valores cristianos y humanos, es coincidente con la del Vaticano, que apoya el Pacto Global de Migraciones, haciendo énfasis en que hay algunos términos o interpretaciones que no aceptamos”, aclaró.

En otro momento puntualizó sobre lo que dice el Pacto Global de Migraciones, como que este reafirma que los Estados tiene el derecho soberano a determinar sus propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.

Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial.

Esto teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional.

El comunicado explica que la adopción del pacto obedece al mandato de la Carta Magna, en los principios de solidaridad y cooperación en las relaciones internacionales, y en consonancia con el mensaje de la Iglesia Católica que insta a acoger, proteger, promover e integrar. En ese ámbito el papa Francisco recordó que Jesús se identifica con cada migrante rechazado en cualquier época de la historia.

En lo referente a la postura del Paraguay sobre este instrumento de cooperación internacional, se hace mención al más del millón de paraguayos esparcidos en distintos puntos del globo, por lo tanto constituye una obligación moral apoyar las acciones que promuevan el bienestar de los migrantes, con el fin de evitar que sean sometidos a tratos denigrantes o a situaciones de irrespeto a sus derechos fundamentales, por la mera condición de ser migrantes.

Aclara además que el Pacto Mundial sobre la Migración no es vinculante, sino de carácter moral, no se trata de un tratado ni un acuerdo internacional, no obliga a los Estados a recibir migrantes ni a darles nada fuera de lo contemplado en sus propias leyes. Tampoco da a la Organización de las Naciones Unidas la potestad de determinar qué reglas ha de aplicar cada país a los migrantes, ni a establecer obligaciones en cuanto a la recepción de extranjeros.

Varias organizaciones “provida” y “profamilia” se han expresado en contra de la suscripción del Pacto Mundial Migratorio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alegando que este acuerdo es inconstitucional y atentatorio contra el pueblo paraguayo, además de que podría traer consigo a la ideología de género.