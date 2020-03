Alberto Sborovsky, titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados, señaló a la radio Universo 970 AM que su sector depende de los proveedores para fijar los precios de los productos y aseguró que actualmente no se registra la remarcación.

“Nosotros somos tomadores de precios, no somos fabricantes de los productos, por lo que no vamos a remarcar siempre y cuando los proveedores no lo suban. El abastecimiento es normal y no habrá suba de momento. No hay que alarmarse”, prometió.

Es más, señaló que en los supermercados están ofreciendo ofertas interesadas en productos de limpieza y alimentos. “Estamos pasando la mejor propuesta de valor (precios)”, agregó.

El día en que se anunció la suspensión de las actividades sociales, se generó una psicosis, según contó el entrevistado. Ahora está normalizada la situación y los locales atienden en sus horarios habituales. Sin embargo, la gente sigue yendo en “manada” a hacer sus compras.

Es por esta situación que Sborovsky instó a que vaya solo un miembro familiar a hacer las compras, porque no es momento de salir a pasear. Así también solicitó no manipular los alimentos y mantener una distancia prudencial de 2 metros entre los demás compradores.

Para evitar la aglomeración de personas, muchos súpers ya restringen la entrada de familias enteras o grupos grandes. El sector evaluará más medidas a implementar en los siguientes días.