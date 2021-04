“Yo estoy convencida de la resolución que dicté, está ajustada a derecho”, dijo la jueza Hilda Benítez Vallejo, en comunicación con Universo 970, sobre la prisión preventiva de las personas imputadas por el ataque e incendio de la sede de Colorado Róga.

“Una cosa es el derecho a manifestarse, pero los actos de vandalismo no pueden ser permitidos”, aseveró la jueza.

Asimismo, aclaró que no existió ninguna injerencia política en su decisión. “Es cierto que me afilié al Partido Colorado, pero desde que juré como juez penal de garantías en el 2007, me encuentro con la suspensión de mi afiliación a solicitud mía”, subrayó.

Por otra parte, mencionó que un grupo de personas realizó un escrache frente al domicilio de su madre, una persona de la tercera edad, y que tuvo un pico de hipertensión por lo ocurrido.