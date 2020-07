La portavoz explicó que desde 12 años está contemplado en la Ley la profesionalización de la carrera de enfermería, pero que hasta la fecha no se cumplió.

“En ese contexto nos movilizamos una vez más porque no somos escuchadas ni atendidas. Urgimos que nuestra profesión sea visibilizada porque no podemos aceptar seguir invisibles ante las autoridades” expresó Gallardo en contacto con 1020 AM.

En cuanto a la profesionalización, mencionó que esto implica un sistema en la carrera de Enfermería que va creciendo con el tiempo ejercido dentro de la profesión conforme a la capacitación y especialización del personal de blanco.

“Hay enfermeras especializadas con 20 años de experiencia que gana exactamente lo mismo que una recién ingresada al sistema de salud”, apuntó.

Señaló que el problema se genera en el Ministerio de Hacienda porque no existe un dictamen favorable para el sector de enfermería por lo que se manifestarán frente a la citada institución.

Por otro lado, expresó su preocupación con respecto a sus pares de Ciudad del Este, por la gran cantidad de afectados por Covid-19 existentes en la zona.

En ese sentido, dijo que en cualquier momento las enfermeras se verán sobrecargadas de trabajo, ya que el promedio para atender es de 7 a 8 pacientes, pero que actualmente esa cifra ya se superó debido a que atienden hasta 10 pacientes, indicó.