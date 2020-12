¿Quién le dio esas instrucciones a Coscia? Si el mismo admitió que del acuerdo no estaban enterados el presidente de la República Mario Abdo Benítez, tampoco el ministro de Hacienda Óscar Llamosas.

Entonces de donde salió la idea de hacer un arreglo extrajudicial?¿Quién le ordena a Sergio Coscia apurar la firma de un acuerdo para arreglar un proceso, que según dijo estaba por ser ganado por Texos Oil, cuando los abogados de Petropar tenían una opinión totalmente en contrario, incluso las pruebas que se presentaron en tribunales todas favorecían a la petrolera paraguaya.

El exprocurador señala en el escrito que envió a Petropar que hay altas probabilidades que el Estado sea condenado en tres rubros de la demanda de Texos Oil y que son daño empresarial, lucro cesante y perdida de chance, esto debido que se anuló la adjudicación que se le hizo a Texos Oil para la provisión de combustible en el 2009, pero no se tiene en cuenta que la cancelación se realizó antes de la firma del contrato por lo que no hubo daño ya que la ley de contrataciones públicas en su artículo 31 es clara al señalar que los oferentes no tienen derecho a reclamos o pedidos de indemnización si no hubo firma de contrato y la adjudicación puede ser anulada unilateralmente, sin perjuicio alguno.







¿Por qué Sergio Coscia apuró la firma del acuerdo para la entrega del dinero a la empresa argentina? ¿por qué todo se realizó por debajo de la mesa, a espaldas de sus superiores? ¿La o las personas que le dieron la instrucción del arreglo no son parte del gobierno? ¿A quién le estaba rindiendo cuentas Coscia o actuó solo en este arreglo extrajudicial?

Coscia no le contó a sus superiores que estaba en vías de la firma de un finiquito extrajudicial, tampoco que ya firmó el documentos y que comprometió al Estado a pagar una millonaria suma de dinero, dinero que Petropar no tenía en sus arcas pero que el presidente del ente Denis Lichi pide a Hacienda el 20 de noviembre de 2020 a través de una nota una ampliación al presupuesto de gastos de Petropar y requiere de G. 48.939.125.000, para poder cumplir con el acuerdo sugerido por la Procuraduría General de la República según la nota Nº 538/2020 con lo que se concretaría un acuerdo muy ventajoso para la institución.

Con esta ampliación Petropar ya podría tener los US$ 7 millones para pagar a Texos Oil. En conclusión Sergio Coscia firmó un acuerdo para entregar un dinero que no se tenía, solo cuando el caso fue descubierto por La Caja Negra, Coscia apuradamente volvió tras sus pasos, anuló el acuerdo y luego para evitar más exposición pública renunció al cargo, sin explicar los entretelones del hecho y a quienes estaba respondiendo.

Todo apunta a que se quiso aprovechar la pandemia y el último mes del año cuando todos estaban distraídos con otros temas, para hacer la firma secreta del acuerdo y la entrega de los US$ 7 millones a una empresa que no tiene solvencia económica, tampoco antecedentes en el rubro de combustibles, pero que se iba a llevar un dinero sin merecimiento alguno.