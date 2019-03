El concejal Orlando Fiorotto, señaló que la intención de la convocatoria a la sesión de la Junta Municipal es que el intendente Mario Ferreiro pueda responder y aclarar la denuncia pública realizada a través de un medio de comunicación.

En la denuncia se involucra a directores de diferentes áreas con respecto a supuestos negociados para la cesión de las casillas construidas sobre Avenida Quinta.

“Es grave esto, no podemos tomar así a la ligera nomás. Se debe saber qué pasó realmente. Acá hay grabaciones que comprometen al intendente”, declaró el concejal en comunicación con la 650 AM.

Fiorotto indicó que a pesar de que el intendente no tenga participación directa en los hechos denunciados, el mismo posee responsabilizada jurídica al ser el jefe comunal. “Esto no es un boliche particular, es la administración pública”, subrayó el edil.

En tal sentido, el intendente Ferreiro dijo desconocer las supuestas irregularidades publicadas. Sin embargo, convocó a una reunión de gabinete para obtener un informe pormenorizado de la situación.