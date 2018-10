“Que el famoso Cucho te intente dar lecciones de derecho penal dan cuenta que estamos mal. Critica todo pero a medias sin justificar sus respuestas, y lo peor el espacio que quieren darle. Evidente que algo anda mal”, aseguró el fiscal Delfino.

El agente del Ministerio Público, mediante su cuenta de Twitter, mencionó que le parece llamativo que el supuesto narcotraficante prefiera un espacio de TV, en este caso el programa Algo Anda Mal, para contar su verdad, antes que realizar una declaración testifical ante la Fiscalía.

“Si quiere “cantar” o contar algo, no es durante un “prime time”, para eso está su declaración indagatoria, que pongo la firma las veces que sea convocado se va abstener”, resaltó. “Su declaración en “prime time” es mucha cháchara para un delincuente. No sirve como medio probatorio, lo veo como morbo”, añadió.

Delfino indicó que espera que Cucho no sea convertido en una especie de Robin Hood, ya que a su parecer es la imagen que desean vender del mismo.

También la abogada Rosa Vacchetta criticó a Cabaña, por haber mencionado que se hizo de dinero ejerciendo la profesión de letrado. “Que ofensa para los abogados que abrazamos la profesión y llevamos nuestros juicios dignamente”, acotó.

LA ENTREVISTA

En entrevista con el programa Algo Anda Mal dijo que 15 días antes ya sabía del procedimiento, pero aseguró que no accedió a los pedidos que le hicieron cuando le informaron. “Vamos a ser sinceros, acá hubo 'el mejor postor'. No me ofrecieron plata, todo lo contrario, hasta ahí te puedo responder, porque no tengo garantías”, dijo.

Cabaña criticó la actuación de los agentes de la Senad por la intervención en su domicilio. “¿Por qué el ensañamiento contra mi persona? ¿Por qué no hicieron correctamente el procedimiento?”, cuestionó.

Según Cucho toda la fortuna que tiene la consiguió como administrador de un motel. Aseguró que todos los locales que posee están siendo alquilados por él, al igual que las viviendas que le adjudican como suyas. Así también manifestó que se desempeñaba como abogado. Negó tener una casa de cambios.

El empresario manifestó que posee entre cuatro y cinco vehículos. “Envié dinero para comprar cuatro tractores, pero me mandaron ese que estaba chocado y yo arreglé”, acotó respecto a su lujoso Lamborghini.

Cabaña aseguró que los 190 mil dólares eran de un amigo suyo que le solicitó que le acerque el monto a la capital. “Cuando cayó me dice (el secretario) que le pidieron esconder el dinero pero yo le dije que no porque estaba todo en regla. Hasta ahí te puedo decir”, añadió.

NEXO CON LA POLÍTICA

Sobre el diputado Ulises Quintana dijo que lo considera como un amigo y que estaban en conversaciones para la transferencia del vehículo que tenía en su poder el político abdista. “Es mi amigo y de la profesión también”, mencionó.

En todo momento prefirió no ahondar sobre su nexo con la política y evitó responder si dio dinero a Quintana para su campaña política. “Lo único que te puedo decir de él que es uno en un millón”, lo alabó.

DINERO SE CAYÓ POR EL CAMINO

Durante la nota además indicó que los intervinientes encontraron más dinero en los procedimientos pero que se habrían quedaron con parte del mismo. “Los números, según las personas que estuvieron en el procedimiento, no dan con el cúmulo de evidencia, vos me decís que encontraste 100 mil, pero nosotros podemos decir 200 mil. Seguramente se cayó”, mencionó.

FOTO CON MARITO

Respecto a la foto con el presidente Mario Abdo Benítez, Cucho aseguró que nunca mantuvo un encuentro con el mandatario, pese a que este había dicho que probablemente la instantánea sea real porque en campaña se reunió con mucha gente.

“Me mostraron en la Senad la foto. Claro que no (me tomé la foto); de tema político no te voy a poder responder, estoy en medio de una situación donde no tenía que haber estado”, indicó cuando se le preguntó si estuvo en alguna campaña política.