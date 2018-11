Bastante polémica generó la visita al Vaticano del presidente de la República Mario Abdo Benítez, acompañado de una numerosa comitiva. Para el analista Horacio Galeano Perrone, en este momento no era prioritario ir junto al Sumo Pontífice.

Horacio Galeano Perrone, exministro de Educación, dijo que es importante tener una relación con el Vaticano, pero a su criterio, en este momento no es prioritario visitar al Papa Francisco.

“El Papa está muy debilitado por todos los problemas profundos dentro de la Iglesia”, señaló Galeano Perrone en contacto con la 970 AM.

"No veo que haya prioridad de ir junto al Papa ahora y menos con una comitiva tan grande. Me parece absolutamente irracional la cantidad de gente. Hubiera sido preferible que se quede a resolver los problemas serios del país y no los postergue, porque a corto plazo le va a quemar la mano”, subrayó.

Dijo además que Marito está "más entusiasmado con el brillo del Poder, que en entrar a tallar en profundidad" con los verdaderos temas que tiene el país. “Yo me quedaría los primeros 90 días sentado en el Palacio de Gobierno”, indicó.

Por último, afirmó que “podíamos esperar un poco más para ir a visitarle. La visita en estos momentos no tiene ninguna significación”.