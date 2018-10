El abogado Cristian Patiño, quien ahora lleva la defensa de Bruno Marabel, contó a Telefuturo que su cliente se encuentra en shock aun. Además de esto sufrió una golpiza en la penitenciaría de Emboscada, por lo que tuvo que ser aislado.

El letrado indicó que él es padre y que por ese motivo consultó al joven si fue el responsable del asesinato de los niños, a lo que el investigado respondió que no lo hizo. Patiño insistió que no conversaron sobre las otras víctimas.

A su vez, el asistente jurídico Édgar Fiddes, quien se hará cargo de las gestiones legales del caso, resaltó que fue él quien se puso a disposición de Marabel para ayudarlo. “Yo me acerqué a Bruno porque pensé que necesitaba un apoyo humano, no me importa si es un problema grande o pequeño. Si puedo ser útil y puedo dar una mano, se la doy. Me aceptó, no me puso objeción. Lo hago de buen corazón”, dijo y aseguró que no se tocó el tema económico. “No estamos teniendo en cuenta eso, no me acerqué para que me paguen, sino que fue una cosa espontánea”, añadió.

Al igual que Patiño, Fiddes remarcó que el joven nunca confesó ser el autor del crimen de toda la familia Rojas Rodas. “Yo tengo la conciencia tranquila, eso me dijo”, mencionó.

Sobre si asesinó a su exsuegro Julio Rojas, el asistente indicó que Bruno le dio a entender que “tuvo una pequeña bronca con este señor, pero no sé realmente si lo asesinó o no. No fueron esas sus palabras. Se interpretó mal, no usó la palabra que le asesinó. No confirmó la autoría de ninguno de los asesinatos”.

En conversación con radio Ñanduti, adelantó que su defendido hará un escrito (más adelante) y pedirá contar su versión ante la fiscal en su declaración. “Cuando esté seguro y tranquilo, se solicitará esa indagatoria, no lo presionamos”, añadió.

Por último indicó que al sospechoso se le harán evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, para descartar algún trastorno mental. “Lo noto muy abierto conmigo, se siente muy tranquilo y cómodo con mis servicios”, puntualizó.