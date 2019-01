En diciembre pasado Jorge Echagüe fue a la sede de la municipalidad con el propósito de verificar a cuanto ascendía la deuda en concepto de impuesto inmobiliario, y en ese momento el dinero no era suficiente y aguardan hasta enero.

“Fuimos en enero con plata en mano y nos dijeron que el monto era diferente, con la suma total era de G 40 millones”, relató el contribuyente en contacto con la 970 AM.

La explicación de la colosal deuda tenía relación a una cuenta vinculada a la cuenta catastral de su familia, pero que no tiene vínculo alguno con la misma. “La documentación que nos dio el funcionario no tiene ningún número o cuenta corriente, no hay ningún dato que nos relacione”, lamentó el ciudadano.

Seguidamente le informaron que la cuenta vinculada a la cuenta catastral de la familia Echagüe, corresponde a un frigorífico y que arrastra deudas desde el año 1994.

Echagüe recalcó que irá hasta las últimas circunstancias para aclarar la situación, a su criterio el municipio les quiso “ver la cara”, adjudicándole una deuda ilegal.

Agregó que en Call Center intentaron poner paños fríos argumentando que el monto era solo uno, situación que le genera aún más dudas al contribuyente.