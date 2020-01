El concejal de Ciudad del Este, Herminio Corvalán, cuestionó la operatividad de MUV y Uber en dicha localidad asegurando que no cuentan con habilitación municipal. Asimismo, se mostró a favor de los taxistas y pidió no “satanizarlos”. En los próximos días se presentaría una ordenanza para regular a ambas plataformas.

En entrevista con ABC Cardinal, Corvalán fue consultado sobre la polémica suscitada tras la incautación de vehículos de conductores de MUV y Uber por parte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad del Este.

Al respecto, señaló que existe una cuestión de fondo que no está muy clara en relación a este tema debido a que ambas plataformas deberían estar reguladas por una ley nacional pero al final “tiran la responsabilidad” encima de los municipios.

En la jornada de ayer se retuvo a los tres vehículos porque los mismos no poseen habilitación de la Municipalidad de Ciudad del Este, aseguró, esto atendiendo a que no existe una ordenanza que los regula en la actualidad. “Ahí está la laguna”, acotó.

“Esta gente si realmente quiere ser en regla también hubiera solicitado para que se les pueda reglamentar vía ordenanza”, expresó el edil, haciendo referencia a la falta de una normativa en relación a estos servicios de transporte alternativo.

Pidió “a los que están detrás de esto” que se acerquen al municipio de Ciudad del Este para pedir que se pueda reglamentar a MUV y Uber así como a otros servicios de transporte que operan allí, como por ejemplo los taxis, transportes escolares o mototaxis.

“Cada quien va a optar por utilizar el servicio diferenciado que más le guste, hasta se puede debatir sobre cuestiones de precio y confort. Lo que no está bien es que quieran imponer criterios que ellos mismos alegan que están debidamente constituidos y que no quieren ser regulados”, indicó Corvalán a la 730 AM.

El mismo sostuvo que, históricamente, quienes pagan cánones y habilitaciones en el municipio y están al día con sus responsabilidades son los taxistas, por ello, pidió que no se los siga “satanizando” como hasta ahora. Inclusive, recordó que durante 21 años trabajó como taxista en la ciudad antes de dedicarse a la política.

Entre otras cosas, cuestionó que ninguno de los choferes de MUV y Uber que trabaja en la ciudad pague sus respectivas habilitaciones en esa comuna. Según mencionó, dos de los vehículos que fueron remitidos ayer al corralón tienen patentes de Santa Fe del Paraná y Capiatá.

“No estoy de acuerdo con la violencia ni tampoco voy a justificar, pero cuando no existen reglas claras ni tampoco las instituciones funcionan la única forma de poder pelear por el pedazo de pan es de esta forma”, expresó.

Corvalán adelantó que se estaría planteando un proyecto de ordenanza para regular la operatividad de estas plataformas de intermediación digital en Ciudad del Este.

Se estima que tan solo en Ciudad del Este operan más de dos mil taxistas, que en tiempos electorales (como en los que se está ingresando ahora) son considerados claves. Y que ello es factor determinante para que en la guerra de taxistas, por un lado, Uber y Muv por el otro, el oficialismo municipal se vuelque a favor de los “tacheros”.