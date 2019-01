El intendente de San Bernardino, Luis Aguilar, aclaró que la playa municipal está habilitada. No así el agua para el baño de los visitantes. Habló además de los atractivos que presenta la ciudad para este verano.

El jefe comunal manifestó que están con mucha expectativa ante la llegada de la temporada alta. Dijo que se encuentran abocados en garantizar la seguridad de la ciudadanía y en tener una ciudad limpia y ordenada.

Luis Aguilar señaló además que están trabajando para fomentar actividades recreativas para este verano y así captar a los visitantes.

En relación a la situación del lago, el intendente aclaró que el mismo no está disponible para el baño. “La playa si está habilitada, el agua no. Eso siempre trato de aclarar a la gente. Pero, esto es como las bebidas alcohólicas y el cigarrillo, feroz tablero de prohibido, pero igual se consume”, sostuvo en comunicación con la 970 AM.

Refirió que la idea es que la gente vaya con buen recuerdo de San Bernardino, no con una enfermedad que pueda ser adquirida tras ingresar al agua.

Por último, aseguró que se realizó una inversión formidable para el crecimiento de la ciudad, especialmente en el área inmobiliaria.