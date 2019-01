El diputado Walter Harms indicó a la 970 AM que no acompaña la intención del Gobierno de concretar un protocolo que establezca que la incautación y decomiso de bienes de personas no condenadas pasen más rápido a manos del Estado paraguayo.

“Creo que en cualquier caso debería primar el principio de inocencia, que nadie sea condenado sin previo juicio. Que las consecuencias se den luego de una condena. ¿Qué pasaría si Cucho (Cabaña) había sido era inocente y sus vehículos eran legales, pero sus vehículos fueron rematados y el Estado ya dispuso del dinero?”, remarcó.

Expresó que se debe ser cuidadoso y no cometer injusticias contra los que podrían ser inocentes. Hay que ser equitativos y busca el punto donde se pueda disponer de los bienes, según sus palabras.

Así también dijo que debe analizarse bien a dónde van a parar los bienes decomisados y no enviar vehículos de alta gama a la Senad para que los agentes se movilicen.

FUGA DE CARTISTAS

En otro momento manifestó que es algo lógico y casi natural la fuga de los cartistas hacia el movimiento oficialista, porque “hay un acomodo hacia el poder, es más fácil estar del lado de la lapicera, antes que enfrentarla”.

Harms comentó que a eso se suma que existe persecución en los puestos laborales y que muchos temen perder sus trabajos, o reciben propuestas para acceder a lugares apetitosos.

“Yo no entiendo la actitud de este gobierno, de este presidente, de perseguir a los correligionarios por el solo hecho de no alinearse. Me ocurrió a mí porque no me arrodillé ante él y le echaron a mi hermano de la EBY”, disparó.

ULISES QUINTANA

Por otra parte, el congresista disidente criticó el alegato de su colega Ulises Quintana, quien dice ser un preso político. Además cuestionó a la líder de la bancada oficialista, Jazmín Narváez, y sus seguidores que se manifiestan a favor del sospechoso.

“La prudencia y racionalidad debe primar al tratarse de un caso de narcotráfico, por lo que un mínimo indicio de participación de algún delito se debe dejar a la justicia que investigue”, indicó.

El legislador comentó que si hubiesen presos políticos, Quintana sería el único del país, siendo llamativo que se trata de un integrante del oficialismo. “No es quemarlo en la hoguera, sino dejar que se investigue como corresponde”, acotó.

PEDRO ALLIANA

En tanto que sostuvo que su colega Pedro Alliana, titular del Partido Colorado, estuvo en terapia hasta el lunes y que el martes ya se lo veía bien. “Seguramente ahora va a seguir con todo el tratamiento de su enfermedad en sí”, puntualizó.