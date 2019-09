El senador Stephan Rasmussen (PQ) se mostró a favor de una interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. De igual manera, expresó su preocupación por el recortado presupuesto planteado por dicha cartera de Estado para el 2020, ya que no prevé inversiones para compra de armamentos, chalecos antibalas o equipamientos para la Policía, entre otros.

En la reunión de la mesa directiva del Senado desarrollada ayer se decidió convocar para este miércoles a las 08:00 horas a una sesión extraordinaria, a fin de tratar los puntos que quedaron pendientes en la sesión ordinaria del pasado jueves.

Uno de los puntos que estarán incluidos en el orden del día es el pedido de interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien viene siendo objeto de duros cuestionamientos provenientes de diversos sectores, sobre todo del vinculado al ámbito policial.

El senador Stephan Rasmussen habló sobre este tema y confirmó que, si bien aún no llegaron a tratar el tema en la bancada de Patria Querida, en principio la idea es acompañar el pedido de interpelación a Villamayor “para escucharle y que pueda dar respuestas a todas las preguntas sobre los eventos que ocurrieron en las últimas semanas”.

Respecto al bajo presupuesto asignado para el Ministerio del Interior dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN 2020), el mismo expresó su preocupación -al igual que también lo hizo la diputada Celeste Amarilla- y enfatizó que allí no se contemplan recursos para la compra de armamentos, chalecos antibalas, trajes antimotines, entre otros, para la Policía Nacional.

Hoy vino el Ministro del Interior a la Bicameral de Presupuesto



Preocupa que el Presidente presente un Presupuesto para el Ministerio del Interior sin inversiones en armas, chalecos, uniformes, radios, etc



En el Presupuesto es dónde realmente se miden las prioridades… — Stephan Rasmussen (@srasmusseng) September 23, 2019

“Realmente preocupa, sobre todo porque en el presupuesto es donde uno determina los intereses y las prioridades que tiene. Si uno no tiene fondos obviamente le da baja prioridad”, manifestó el parlamentario patriaqueridista.

También recordó que, durante su exposición de ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, Juan Ernesto Villamayor dijo no estar de acuerdo con el monto remitido desde el Ejecutivo al Congreso. En tal sentido, hizo énfasis en el hecho de que los ministros del Interior y de Hacienda no se hayan puesto de acuerdo en un tema tan sensible como el de seguridad.

Rasmussen sostuvo que, ante este escenario, sugirió a Villamayor que envíe una nota al Ministerio de Hacienda para solicitar una reprogramación presupuestaria, a fin de contemplar los recursos suficientes para las inversiones que hacen falta.

“Creemos que el tema de seguridad es crítico. Es imposible combatir a la delincuencia y sobre todo al crimen organizado sin chalecos antibalas y armamentos”, acotó.