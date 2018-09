El paciente de 1 año y dos meses quedó internado hace ocho días en el Hospital Materno Infantil de Capiatá. Hace dos días sus familiares aguardan el traslado a un centro de mayor complejidad y no reciben respuesta de las autoridades.

El paciente se encuentra con una complicación tras un cuadro de influenza que derivó en neumonía y desde hace dos días sus familiares aguardan el traslado a un servicio de mayor complejidad atendiendo que el Hospital de Capiatá no cuenta con terapia intermedia ni intensiva.

Su madre, Fátima Flores lamentó la situación de incertidumbre en la que permanecen y ruega que atiendan la necesidad de su pequeño. “Estoy desesperada, ya no sé que podemos hacer, no pasa nada, no se mueve nada y nos dicen que siguen buscando”, afirmó.

El niño ingresó ocho días atrás por un cuadro respiratorio y finalmente el diagnóstico que recibieron fue neumonía, explicó Flores y agregó que es el traslado lo que solicitan ya que la provisión de medicamentos sí la están recibiendo sin problemas.

El doctor Gabriel Aguilera, director del centro asistencial explicó que con cuidados intermedios ya se podría mejorar la atención del paciente y admitió la lentitud del sistema para la derivación del paciente por falta de camas disponibles en los demás servicios.

“Nos estamos movilizando para dar respuesta, ya pasamos la comunicación a SEME. El paciente está estable pero necesita ser derivado a un hospital de mayor complejidad. El nuestro no es complejo y no podemos ofrecerle muchas cosas”, señaló Aguilera en contacto con la 970 AM.

Destacó que el hospital recibe muchos casos de cuadros respiratorios que pueden derivar en complicaciones y son muchas las ocasiones en que no logran conseguir camas disponibles para los traslados necesarios.

El médico confirmó que las autoridades ministeriales ya están al tanto del caso.