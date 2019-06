Cae sistema y asegurados quedan sin poder retirar medicamentos en Boquerón de IPS

Los inconvenientes para los asegurados del IPS se extienden en todas las áreas y no menos sensible es la farmacia donde nuevamente cayó el sistema informático y los pacientes que se encontraban esperando para retirar medicamentos no tuvieron más opción que retirarse sin los fármacos indicados.