Los presentes mencionaron al canal Gen que están exigiendo la renuncia de ambas cabezas del Poder Ejecutivo e indicaron que esperan la asistencia de unas 1000 personas en la movilización de hoy. “Siguen viniendo los compañeros. Nosotros somos de Ciudad del Este y Franco, estamos esperando a los demás y también a los asuncenos que son kerana (dormilones), porque ya son las siete y no vienen aún”, dijo una de las líderes.

“Pedimos la renuncia de este presidente irrepresentable, inoperante e inútil, no nos representa más, nosotros le hicimos ganar, pensamos que iba a ser un cambio, pero se unió a la mafia política. Se va por inútil. No pedimos juicio político, inventan gua’u eso entre ellos, nosotros pedimos que se vayan todos estos lacres, ya no nos representan más. ¿Dónde está nuestra plata, Marito? No es que te vas a ir nomás, a la cárcel te vas a ir. Que no nos vengan con el chiste del juicio político”, arremetió además.

Para esta semana se prevé una serie de movilizaciones en Asunción y distintos puntos del país. El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, expresó su preocupación al respecto, ya que teme la presencia de violentos en las protestas.

“Hay convocatorias de movimientos de diferentes sectores, estamos de acuerdo con las movilizaciones normales que en todos los casos son legítimos. Esperemos que sea una fiesta, en orden. La preocupación expresada era por los violentos que puedan enturbiar una manifestación, esperamos que no ocurra eso”, dijo al mismo canal.

Citó el caso de Chile, donde se desbordaron las protestas, y subrayó que en nuestro país ya se anunciaron los cierre de rutas. “Esa la preocupación, pretender normalizar el caos. El cierre de rutas afectará el flujo normal de la economía. Es una trasgresión a las normas establecidas”, puntualizó.