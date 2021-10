Las autoridades sanitarias sostienen que la tercera ola de Covid-19 en el país es inevitable, no obstante, alegan que la vacunación es clave para evitar las formas graves de la enfermedad, a su vez, su paso sea leve.

“Yo espero que no exista eso, pero eventualmente puede llegar a suceder, esperemos que no sea así, puede pasar, pero puede pasar de forma light si estamos la mayor parte de la población vacunada”, expresó el ministro de Salud, Julio Borba en contacto con radio 1000 AM.

Por otra parte, consultado sobre la festividades del 8 de diciembre próxima, la autoridad sanitaria indicó que todo dependerá de la situación epidemiológica del momento. “Estamos trabajando con un equipo conformado sobre un protocolo”, explicó.

En ese contexto, el Dr. Felipe González, director del INERAM, advirtió que la tercera ola del Covid-19 está más que latente. No obstante, dijo que el impacto que pueda causar, dependerá mucho del comportamiento ciudadano con las medidas sanitarias que son solicitadas reiteradas, además de las vacunas que no previenen el contagio pero evita la forma grave de la enfermedad.