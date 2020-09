La profesional resaltó el valor de la consulta precoz para prevenir complicaciones, para ello puntualizó los signos y síntomas que advierten sobre la necesidad de acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Síntomas y signos de alerta

Toda persona con síntomas respiratorios leves y que cuente con resultado positivo coronavirus, debe mantenerse en aislamiento domiciliario y en reposo hasta completar los 14 días establecidos, indicó la profesional.

Mencionó que si la fiebre mayor a 38°C persiste, pese al uso de antipiréticos comunes como paracetamol o dipirona y uso de paños fríos, es un signo de alarma que debe ser atendido por personal de salud.

También si hay fatiga y dificultad para respirar a tal punto que impida hacer movimientos comunes como, levantarse de la cama, caminar e ir al baño, y que esto produzca una agitación, es también motivo de consulta urgente.

Asimismo, si la dificultad respiratoria se debe a la congestión nasal, no es una urgencia. Para este caso se indica tratamiento con descongestivo de uso común.

Si la persona se siente adormilada, es decir, con mucho sueño sin poder despertarse o los familiares observan que esto está ocurriendo, requiere de evaluación médica.

En el caso de la tos persistente, así como el dolor o chillido de pecho son otros síntomas que no deben pasarse por alto y requieren evaluación médica.

Tampoco debe postergarse la consulta si el paciente detecta un marcado empeoramiento de los síntomas, por ejemplo: se halla sin fuerzas para levantarse de la cama o tiene dolor intenso de cabeza, son indicadores para acudir de inmediato al hospital.

La Dra indicó que es importante informar al personal de salud si la persona cuenta con un cuadro respiratorio pendiente de diagnóstico o si ya está confirmado.

Resaltó que la consulta oportuna puede prevenir complicaciones posteriores o llegar al hospital en un estado grave de la enfermedad.

Igualmente, personas con factores de riesgo, una vez que inician con su cuadro respiratorio o resultan positivo al virus pandémico, deben ponerse en contacto con su médico de cabecera. En caso que no cuenten con uno, se recomienda acudir al centro asistencial más cercano, informando que padece de la enfermedad.

No automedicarse

La doctora advierte que los medicamentos pueden resultar contraproducentes si no se consume el fármaco correcto en las dosis correctas.

“Lo que le funcionó al hermano, a la mamá o al vecino, puede que no me funcione y en consecuencia me genere una reacción adversa”, apuntó.

Precisó que antes de tomar cualquier comprimido o medicación es importante conocer su antecedente alérgico. En caso de consumir antibióticos sin ser necesario (sin control ni prescripción médica), puede generar resistencia bacteriana y cuando realmente necesite tratarse con antibióticos ya no le surtirán efecto.

Recomienda que bajo ninguna circunstancia una persona consuma medicamentos sin la indicación de un médico.