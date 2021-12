En entrevista con radio 1000 AM, el extitular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, indicó que no comparte el pedido del obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, quien solicitó eliminar la ley que elevó las penas por las invasiones de las propiedades privadas.

“No estoy de acuerdo en que se ataque tanto a la propiedad y que nos culpen a nosotros de la pobreza o de la falta de tierra, tierra hay, hay muchísima tierra, se entrega la tierra pero después se desocupa y se invade otra”, tiroteó.

El ganadero indicó que las normativas están para ser respetadas por más duras que sean. “Se debe respetar la ley, nadie irá a la cárcel si no se invaden las tierras. Si no querés ir a la cárcel, no vayas a robar”, argumentó.

Por último Villasanti aseveró que no existe un proyecto de “invasión por necesidad” sino una maniobra para incitar las ocupaciones ilegales por temas netamente políticos. “Se invaden por cuestiones políticas o para sacar provecho. Acá no hay un proyecto de invasión por necesidad, sino que por cuestiones políticas y para crear zozobra e intranquilidad”, arremetió.