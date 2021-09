En conferencia de prensa de este viernes, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, informó que solicitó al ministro de Salud, Julio Borba, permiso hasta enero del 2022 para terminar su doctorado.

“He recibido ese permiso y es probable que sea esta mi última conferencia de prensa. Nos vemos el año que viene. Vi que me presentaban como Phd, pero esto no es así, aún no tengo Phd”, comentó.

Sequera mencionó que oportunamente las autoridades del Ministerio darán a conocer el nombre de la persona que lo reemplazará en el cargo.

Vale recordar que el médico fue el ideólogo en Paraguay de ir en contra de las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adelantarse a las medidas tomadas por el resto del mundo antes de que los casos de COVID-19 aumenten en el país.

También fue el que alertó sobre la última epidemia de dengue desde meses antes que inicie el aumento de casos y anunció que podría tratarse de unas de las peores de los últimos años y así fue.

Sequera había dicho que cuando Julio Mazzoleni, exministro de Salud, dejara la administración de esa cartera de Estado, él también lo haría, sin embargo, el nuevo ministro Julio Borba lo sostuvo en el cargo.

Si bien al principio su figura fue muy aplaudida junto a la de Mazzoleni, luego ambas popularidades fueron apagándose y consiguieron varios detractores.