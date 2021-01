Un joven de 25 años comentó al canal Gen que hace 15 días recibió la solicitud de amistad en Facebook de una mujer con el nombre de Tatiana Díaz, quien se presentó como una chica que vive en la ciudad de Santa Rita. “Miré su perfil y todo era normal, entonces le acepto porque no parecía un perfil falso”, indicó.

La víctima relató que luego su nueva amiga comenzó a dar “me gusta” a todas sus fotografías y a las publicaciones que compartía en su red social. “Me llama la atención y le escribo. En medio de la conversación le pido su número de celular y ella accede sin problema. Procedimos a escribir por WhatsApp. Todo era normal, incluso me mostraba lo que comía, me enviaba audios y videos. Casi hicimos videollamada. Todo fue bien preparado”, agregó.

Sin embargo, lastimosamente resultó ser una red de extorsionadores. “Por lo visto las redes sociales no son aptas para conseguir una pareja. Yo casi caí, fue realmente muy desagradable y no quiero que otras personas caigan en lo que pasé. Es impresionante cómo operan. Es casi imposible no caer”, dijo.

El hombre comentó que llegó a intercambiar fotos íntimas con la mujer y que al día siguiente esta ya lo bloqueó en la aplicación e inmediatamente se comunicó con él un hombre con acento brasileño que supuestamente era el padre de la joven.

El sujeto en cuestión mencionó mediante un audio que su esposa ya está en la comisaría para radicar una denuncia en su contra por haber intercambiado fotos con su supuesta hija que aún era menor de edad. “Yo siempre cuando voy a escribir con una chica le pregunto su edad para evitar este tipo de problemas”, refirió.

Para evitar inconvenientes, el denunciante bloqueó al “padre de Tatiana” y luego de esto un supuesto comisario se comunicó con él también con un audio. Llamativamente el acento del uniformado era muy similar al brasileño. “Me di cuenta que podría ser un caso de sextorsión y le bloqueo al hombre”, comentó.

Tras esto se comunicó con él vía mensaje de texto un supuesto periodista de un conocido portal de noticias pidiéndole la suma de 1 millón de guaraníes, caso contrario iba a publicar el caso en todas las redes sociales. “Ahí ya corroboré que era un caso de extorsión”, dijo.

Como no cedía ante las pretensiones de los malvivientes, el supuesto comunicador redujo la suma a 700 mil guaraníes, pero como aun así no obtenía respuestas favorables de su víctima, posteriormente ya procedió a amenazarlo de muerte.

“Me asusté e hice la denuncia. El jefe antiextorsión me dijo que hacen desde las cárceles, pero yo quiero llegar al fondo de esto porque me hicieron pasar muy mal momento, la vergüenza que me hicieron pasar. Hoy uno ya no puede ni levantar tranquilo”, comentó.