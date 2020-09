En entrevista con la radio Universo 970 AM, el médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli señaló que el protocolo sanitario vigente dice que es excluyente la entrada al país a cualquier individuo con test positivo, a no ser que haga la cuarentena correspondiente en los albergues. Según resaltó esto se debe cumplir de manera equitativa y proporcional para todos.

Esto lo dijo al consultársele sobre los jugadores de Boca que vendrán al país tras haber dado positivo al hisopado.

“Traigan jugadores con test negativo y se acaba el problema. Estamos rompiendo el protocolo aparentemente sin presión externa”, resaltó al respecto Balmelli.

El infectólogo indicó que no se conoce a ciencia cierta la trazabilidad de los jugadores, ya que ni el presidente del club ni el director técnico viajarán con el equipo visitante porque ambos están en el grupo de riesgo.

El entrevistado reiteró que debe cumplirse el protocolo vigente y no mirar lo que pasa en Europa, donde existe el descenso del brote pandémico, sino más bien enfocarse en lo que ocurre aquí. “Cada colectivo debe hacer sus estrategias de acuerdo a su densidad poblacional, franja etaria, nivel educacional, sanitario, etc. Nosotros estamos en la meseta alta del contagio. No nos guiemos por Alemania, España o China, tenemos que tener medidas estratégicas a nuestra anchura. Si la apertura de la frontera y los vuelos burbuja resultan bien, entonces podemos ir liberando de a poco”, agregó.

Balmelli comentó que Paraguay actualmente registra una alta transmisibilidad del virus y el sistema público está colapsado, mientras que tiene entre 10 y 20 muertos a diario a causa del coronavirus. En tanto que, entre cuatro y seis semanas se verá el declive del pico, según auguró.