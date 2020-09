El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, mencionó al programa Tempranísimo (radio Universo 970 AM) que existen varias propuestas para la reapertura de la frontera y que la orden del Poder Ejecutivo es que sean consensuadas y se apueste por una que no sea muy compleja.

El funcionario indicó que si bien existe el riesgo epidemiológico con esta apertura, ya no lo es más en el grado de semanas atrás. “Hoy el nivel de riesgo de Foz de Iguazu es casi similar a lo que estamos teniendo en Alto Paraná. Sería como habilitar un barrio más de CDE, no aumenta el riesgo”, agregó.

No obstante, Sequera aclaró que desde su dependencia advirtieron que si existe hacinamiento en los comercios de CDE ante una posible avalancha de compristas, aumentará el riesgo de contagio del Covid-19.

Así también, el entrevistado expresó que Vigilancia aconseja que solamente se deje ingresar a los ciudadanos de Foz, no así de otros territorios brasileños donde hay mayor circulación del virus. En ese sentido dijo que las autoridades del vecino país aseguraron que es compleja la movilidad en los estados de Brasil pese a que no están cerrados. Esto podría permitir una especie de barrera para que no vengan al Paraguay a hacer sus compras.

Guillermo Sequera dijo que se pretende hacer un censo de las personas que trabajan en el centro pero que viven en las afueras de la ciudad. “El riesgo va a estar, el tema es minimizarlo”, acotó.

PROTOCOLO YA APROBADO

Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro ya conversaron en tres ocasiones respecto al protocolo de reapertura del Puente de la Amistad para el turismo de compras anunciado ayer por el Ministerio de Salud.

El ministro asesor en Asuntos Internacionales, Federico González, en comunicación con la 730 AM, refirió que la coordinación se realiza al más alto nivel, de modo a que se concrete con éxito la reapertura gradual y paulatina para el turismo de compras y la reactivación económica.

Para esta reapertura se intensificarán los controles y se implementarán vallados para delimitar la zona hasta donde podrán ingresar los compristas del lado brasileño.

Hoy una comitiva fue hasta CDE para reunirse con autoridades y comerciantes locales para presentarles la propuesta y conseguir la adhesión al protocolo y el compromiso.