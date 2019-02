La Cámara Alta no reunió los votos para los desafueros de los senadores Víctor Bogado y Desirée Masi, por considerar que las acciones son de carácter estrictamente privado.

Tras retirar la inmunidad parlamentaria al colorado Javier Zacarías Irún por unanimidad, la Cámara de Senadores rechazó los pedidos de desafuero de Víctor Bogado y Desirée Masi.

Bogado fue querellado por la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boccia, por denigración a la memoria de un muerto, por supuestamente haber atribuido al exdirector de la Itaipú Binacional, Franklin Boccia, la contratación de Gabriela Quintana, más conocida como la niñera de oro.

Por su parte, Masi soporta una querella criminal por difamación, calumnia e injuria, presentada por el abogado Luis Canillas, exasesor de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), por una opinión vertida por la legisladora en redes sociales.

“Escribí de manera sarcástica y no voy a pedir perdón, lo que critiqué fue su injerencia en la Policía Nacional, la condecoración que le hizo el presidente Cartes, que al mismo tiempo era asesor jurídico de Yacyretá y yo lo veía en conferencia de prensa en su carácter de apoderado de ANR en horario de trabajo y no me acuerdo qué otro tema”, expresó Masi.

La senadora aclaró que estas fueron críticas políticas en el ejercicio de sus funciones y que además no se puede querellar por emitir opiniones en redes sociales. Tras el rechazo de ambos pedidos, se levantó la sesión extraordinaria.