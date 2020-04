Sergio Calleja es profesor de filosofía en el Colegio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla en Segovia, España y en los últimos días su nombre cobró notoriedad mundial a raíz de una carta que envió a sus alumnos sobre el rol que cumplían en este tiempo de confinamiento y lo difícil que resulta a esa edad mantenerse en el encierro.

Desde Hoy Digital conversamos con él y decidimos abarcar no solo el significado y el sacrificio de un sector de la población, sino el de toda persona más allá del rango de edad.

La esencia de la filosofía está en el pensamiento y precisamente por eso esta cuarentena sanitaria otorga un tiempo privilegiado de pausa y de quietud para conocernos a nosotros mismos y profundizar en nuestro interior.

“Hoy las grandes lecciones no están en los libros, ni vienen de la mano de un profesor, ni se pueden buscar en internet, las grandes lecciones están en la vida, en la propia historia, en el momento histórico y único que estamos viviendo”, comentó Calleja.

Consideró que será un periodo propicio para aprender a vivir con menos cosas, a ser solidarios, a entender en qué consiste ser libres, a valorar la familia, a comprender que nos necesitamos entre sí y que todos podemos aportar algo.

“La vida humana es finita ¡nos creíamos inmortales! y ahora nos damos cuenta de que somos mortales, el virus no entiende de países, de fronteras, de clases sociales, de posiciones económicas, el virus nos ha igualado a todos como seres humanos”, reflexionó el profesor.

EL SENTIDO DEL ENCIERRO

Quedarnos en casa no debe ser visto como una condena y tener paciencia tampoco puede ser una obligación o imposición, de lo contrario, estaríamos sentenciados a la frustración y a la infelicidad.

“Nos tenemos que quedar encerrados en casa para evitar la expansión del virus y si lo pensamos así, nuestro encierro cobra sentido y nos convierte en mejores personas.

El maestro resaltó que el confinamiento es una forma de comprometernos con el mundo y curarlo de esta pandemia. Aclaró que por supuesto, es natural llorar, pues somos humanos y las lágrimas nos hacen crecer, pero auguró que saldremos más fortalecidos.

Calleja trajo a colación la frase del filósofo Nietzsche: “Quien tiene un por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo”.Mientras la ciencia responde ¿cómo ha surgido el virus? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo actúa? ¿Cómo tendrá que ser la vacuna?, a la filosofía se sitúa en el plano y en la dimensión del “porqué”, no del cómo.

EL ADOLESCENTE DURANTE EL CONFINAMIENTO

Si bien para nadie es fácil permanecer en el encierro, todavía menos para un adolescente, quien por las características propias de la edad, tiene ganas de comerse el mundo y tener nuevas experiencias.

Sergio Calleja, en una de las aulas donde daba clases antes del confinamiento.

Para el profesor Sergio, este es el momento de que el adolescente sea responsable, autogestione su tiempo, continúe con su plan de estudio, pero sin agobiarse, ni caer en la apatía e inanidad.

“Creo firmemente que lo que va a aprender estos días encerrado en su casa no se le olvidará jamás, lo que hubiera aprendido en la escuela se le hubiera olvidado en cuatro meses”, opinó.

LA TEORÍA DE PLATÓN, ADAPTADA A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

El profesor comparó la pandemia del Covid-19 con la teoría de Platón sobre la realidad con el Mito de la Caverna.

Platón afirmaba que este mundo no es la auténtica realidad y que los seres humanos somos prisioneros en una caverna, que aceptamos este mundo como la auténtica realidad porque es el único que hemos visto siempre, pero esto no es así y nos convierte en ignorantes.

“En este confinamiento nuestros hogares se están convirtiendo en nuestras auténticas cavernas. Cuando salgamos de ellas nos encontraremos con otra realidad, no sé si la verdadera, pero será otra, más auténtica, más buena, más bella, más real. Volveremos a mirar y disfrutar de lo de antes, pero de manera diferente”, expresó Calleja.

También hizo un paralelismo con el estoicismo, que defiende que la felicidad consiste en no vivir con miedo, ni dejarnos dominar por nuestras pasiones e instintos, sino vivir desde la moderación y el equilibrio.

LA CARTA COMPLETA A LOS ALUMNOS:

“Querido alumno adolescente:

No tengo que ser yo el que te diga que el confinamiento continúa y que parece que va para largo, ya lo sabes y ya lo sufres. Para nadie es fácil y sé que para ti menos. Cuando se tiene la vida en los labios, cuando se tienen tantas ganas de volar, cuando soñabas con ese viaje con todos tus compañeros, cuando se estrena la libertad cada día y cuando se desean vivir experiencias cada noche, estar encerrado en casa no es fácil. Solo te puedo decir que lo estás haciendo muy bien. Realmente bien.

Cuando cada día os oigo en la pantalla del ordenador, cuando recibo vuestras reflexiones sobre la libertad y cuando cumplís en la entrega de todo lo que los profesores proponemos solo puedo sentir orgullo de vosotros. Sí, no sé si alguien te lo está diciendo, si te sirve te lo digo yo: lo estás haciendo muy bien.

Entendiste muy pronto el mensaje repetido de que no estábamos de vacaciones y que las clases continuaban con normalidad, es verdad, pero que no te engañen, esto no es normal. Las clases no continúan con normalidad, que los profesores te mandemos una lista interminable de tareas (sé que te está resultando agobiante) no quiere decir que estemos enseñando, mucho menos significa que estemos educando. Sé que las circunstancias de cada uno de vosotros son muy diferentes, vuestro acceso a la tecnología, vuestras situaciones familiares, vuestros hogares… no os agobiéis, esta lista de tareas no es ahora lo más importante. Aceptad cada uno vuestra situación y sacad lo mejor de vosotros mismos como en tantas ocasiones os he visto hacer.

Es un tiempo privilegiado para aprender, no precisamente matemáticas, física, literatura o latín sino para aprender grandes lecciones importantes que, tal vez, pasan desapercibidas en las clases presenciales por el agobio del «temario oficial». Es un tiempo privilegiado para educar la paciencia, sé que te cuesta mucho; admirar la solidaridad del ser humano, todo el mundo está sacando lo mejor de sí mismo y esta me parece la mejor orientación académico-profesional que puedes recibir; entender la verdadera libertad; vivir con menos cosas; pensar mucho; entender lo importante que son las clases, quién te iba a decir a ti que estabas deseando volver al instinto del que tantas veces dijiste que te querías ir y no volver; entender y valorar la utilidad de las redes sociales como herramienta de relación y aprendizaje, no olvides que somos relación… seguro que tú puedes continuar esta lista de aprendizajes.

Los balcones se han convertido en escenarios improvisados para el mundo donde se aplaude, se canta, se recita, se interpreta música, se homenajea, se vibra…y ahí también estás tú. Las calles se llenan de aplausos y ruido de sirenas que emocionan. ¿No te parece esto una lección magistral?

Al final ha tenido que ser un virus y no un filósofo, como yo pensaba, quien nos remueve la conciencia y nos enseñe qué es la vida, su significado más profundo y su verdadera esencia. Cuando salgamos de nuestras casas, que hoy son más que nunca nuestras «cavernas», será otra la realidad que nos encontremos, más verdadera, más humana, más real, más viva. De esta saldremos siendo mejores, sabiendo qué es el bien, la belleza y la verdad.

Un abrazo. Habrá primavera.

Sergio Calleja”