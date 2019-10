El presidente Mario Abdo Benítez, dijo que respeta la idea de los presidentes de seccionales de buscar la reelección, pero que mantendrá su postura de respeto a la Constitución Nacional. Señaló que no desea estar más de un periodo como primer mandatario y que cumplirá con su promesa de campaña.

Presidentes de Seccionales, pertenecientes al Movimiento Colorado Añetete, presentaron en las últimas horas una campaña de recolección de firmas para la modificación de la Constitución Nacional y de esta manera introducir la posibilidad de la reelección presidencial en la Carta Magna.

Al respecto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo respeta la intención de los seccionaleros, pero mantendrá su postura de campaña y no buscará un segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo. “Yo no quiero la reelección, yo quiero ser expresidente de la República y quiero venir con la conciencia tranquila de que he cumplido lo que le prometí a mi pueblo, que es el respecto irrestricto a la Constitución”.

Abdo sostuvo que desea que el próximo presidente haga más de lo que él puede hacer en estos años. “De eso se trata, de que el desarrollo sea exponencial, de que cada vez estemos mejor”, subrayó.

Por otra parte, expresó que muchos actores políticos tienen una visión distorsionada del servicio público y el amor a la patria. “El Paraguay se va a sanar el día en que todos nos animemos a defender la verdad. Hay mucha gente que le quiere utilizar a este noble pueblo para ambiciones desmedidas e ilegítima, buscando el enfrentamiento entre paraguayos”, indicó.

“A pesar de los obstáculos que podamos tener, la defensa de esos principios que abrazamos y los valores que caracterizaron nuestro camino, los vamos a seguir defendiendo”, concluyó el mandatario en un acto desarrollado en el departamento de Itapúa, donde realizó este jueves su jornada de gobierno.