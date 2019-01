El titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruíz Díaz manifestó que hasta el momento no hubo ninguna comunicación con los representantes de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) al respecto del horario de culminación de los encuentros deportivos y la disponibilidad de buses.

Sin embargo, Ruíz Díaz indicó que el inconveniente principal no pasa por los horarios, sino por la falta de garantías en cuanto a seguridad.

“Los partidos de fútbol, aunque se jueguen de madrugada, siempre van a ser un problema. Pero, no por el horario, sino por la falta de seguridad. El empresario de transporte ya no envía sus vehículos cuando hay un partido clásico porque terminan con los parabrisas rotos, recaudaciones robadas y pasajeros atemorizados”, dijo Ruíz Díaz en contacto con la 970 AM.

En ese sentido, explicó que un bus destrozado, no trabaja por varios días debido al tiempo que conlleva su reparación y por ende genera pérdidas a los transportistas. “Garanticemos primero la seguridad ciudadana y después pongamos la posibilidad de moverse”, agregó.

Dijo además que “vivimos de los pasajeros, necesitamos pasajeros para facturar. No podemos ser necios, pero necesitamos las garantías jurídicas para salir a las calles cuando hay ese tipo de evento”.

Por su parte, Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la Divisional de la APF, señaló a la misma emisora que la institución está abierta a un diálogo al respecto con los transportistas.“SI hay predisposición, de las empresas que prestan el servicio del transporte público, no tendríamos inconvenientes en hablar”, recalcó.

Subrayó la posibilidad de instalar una mesa tripartita y sumar a las autoridades de la Policía Nacional.