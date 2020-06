La Justicia condenó al Sanatorio San Roque S.R.L Suc. La Costa a pagar una indemnización a la familia de una paciente que falleció por negligencia médica. La empresa en cuestión ya apeló el fallo judicial y argumentó que los doctores no estaban en relación de dependencia y que solo les prestaba sus instalaciones físicas para que presten los servicios médicos a sus pacientes.

Bertha Aurora Acosta Pérez (39) falleció en la noche del 20 de noviembre de 2014 por un shock hipovolémico por desprendimiento total de placenta y atonía uterina. Su hermano, el abogado Gerardo Acosta, inició una demanda en el fuero civil por responsabilidad civil extracontractual del Sanatorio San Roque S.R.L Suc. La Costa, ante la negligencia cometida por los médicos de guardia que no procedieron a realizar una rápida cesárea a la mujer.

Luego de cinco años del inicio de la demanda, la justicia estableció una sentencia condenatoria al sanatorio al considerarlo responsable civilmente de las negligencias que cometan los médicos contratados. De esta manera, dicha empresa deberá pagar una indemnización a la familia de la paciente fallecida. Sin embargo, no es definitivo aún porque sus representantes legales ya apelaron la decisión del magistrado del caso.

“Nos fuimos por el lado civil de la empresa y no el lado penal de los médicos, contrariamente a lo que se suele hacer. Pudimos probar, y fue muy difícil, que existe una relación de subordinación con los médicos y por lo tanto sus actos comprometen al sanatorio”, resaltó el abogado Acosta en entrevista con la radio 650 AM.

El letrado reconoció que esta sentencia deja un importante precedente ya que no existen casos parecidos. “Los sanatorios privados hacen firmar un contrato de índole civil en el que supuestamente ellos solo ponen la instalación para que los médicos trabajen, de tal manera que si los médicos no hacen bien su trabajo, no es responsabilidad de ellos”, dijo.

La condena establece que sí existe un nexo de subordinación entre los “médicos de guardia” y el Sanatorio San Roque S.R.L. Suc. La Costa que, si bien no es laboral, hacen que éstos cumplan ordenes o soliciten instrucciones a personas que ocupan cargos gerenciales en la estructura organizativa de la S.R.L. tales como director de Recursos Humanos y director médico.