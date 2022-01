Cada día la oferta de tratamientos estéticos crece y por seguridad del paciente, sean estos invasivos o no, deben ser realizados por un profesional idóneo, advirtió el Prof. Dr. Celso Aldana, jefe de la Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Clínicas.

El doctor Celso Aldana, del Hospital de Clínicas, dijo que como toda cirugía, entre ellas, las de índole estético también tienen sus riesgos. Incluso una cirugía menor, como es el tratamiento de una uña encarnada, puede ocasionar inconvenientes, por lo que para cualquier intervención la clave está en saber elegir al profesional idóneo.

En cuanto a los especialistas habilitados para una cirugía estética o reconstructiva mencionó que estos debieron haber realizado la Residencia en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, y no solo pasantías aisladas o cursos de corta duración. Los mismos deben estar registrados como tal ante el Ministerio de Salud Pública y acreditados por la SPACPRE.

Afirmó que el cirujano plástico conoce las técnicas, los riesgos quirúrgicos y por ende está capacitado para actuar ante eventuales situaciones. Para ello, prevé la infraestructura hospitalaria y equipos médicos necesarios para reducir los riesgos.

Respecto a los pacientes dijo que lo importante es que cumplan ciertos requisitos clínicos como para poder ser intervenidos quirúrgicamente, aunque el procedimiento no sea complejo en apariencia. Añadió que algunos quieren minimizar los efectos de la anestesia refiriendo que sólo será a nivel local, pero que igualmente sin los cuidados correspondientes pueden aumentar las posibilidades de complicaciones.

“No cualquier persona es candidata, se debe saber primero si su anatomía necesita o se va a beneficiar de una corrección estética; y también si su estado de salud lo permite”, destacó. Manifestó que existe mucha charlatanería en este contexto, sobre todo de personas que no tuvieron una formación especializada idónea, y que mucha gente confunde los términos de cirugía cosmética con cirugía plástica.

Insistió en que todo tratamiento invasivo, aunque este no parezca complejo como lo es la mesoterapia o la inyección de ácido hialurónico entre otros, debe ser realizado por un profesional, en un lugar dotado de una infraestructura adecuada y en un paciente previamente preparado. Si estos requisitos no se cumplen, lamentablemente pueden acontecer dificultades a veces con desenlaces no deseados. Incluso podría haber riesgos de vida.

Igualmente, mencionó que todo paciente merece una buena información, saber cuáles son las limitaciones de los tratamientos que se ofrecen para no crear falsas expectativas. “Hay varios tratamientos que se ofrecen como ondas de choque, crio lipólisis, ultrasonido, radiofrecuencia, entre otros, para tratar la grasa localizada. Si bien estos pueden ofrecer ciertos beneficios se debe informar correctamente sobre los efectos obtenidos que son limitados, acotó el Prof. Dr. Celso Aldana.

Destacó que existen publicaciones científicas que hablan de un aporte en la mejoría de los tejidos con los tratamientos que se realizan con la aparatología disponible, pero con muchas limitaciones. Entre estos citó por ejemplo el efecto cavitación que ayuda a la degradación del tejido adiposo, pero cuando el defecto de la persona es menor y se encuentra localizado. Agregó que algunos equipos que producen calor como el láser, luz pulsada o radiofrecuencia, si se utilizan se manera indiscriminada o con demasiada intensidad pueden producir quemaduras antiestéticas.

Funcionamiento de la Unidad

Los casos que tratan en la Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, los realizan en un contexto multidisciplinario e interdisciplinarias. Para tomar las decisiones terapéuticas se reúnen con otros especialistas, explicó el jefe, Prof. Dr. Celso Aldana.

La Unidad recibe a pacientes que son remitidos por otras Cátedras y Servicios de la casa de estudios y su hospital escuela. Por ejemplo, de Dermatología, Cirugía, Traumatología, entre otros, detalló. La especialidad abarca desde la cabeza a los pies.

Son cirugías inherentes a la especialidad de cirugía plástica, con fines docentes, tratándose de un centro universitario de alta complejidad y formadora de especialistas.