“Lo único que pido es que se haga justicia. No puede ser que un violador esté suelto en la calle, a cualquiera le puede hacer, hasta a sus propias hijas”, señaló la mujer a Radio Monumental.

“Siempre me amenazaba, me decía que si yo contaba algo o hablaba que les iba a poner a mis hijas en un hule negro… Me decía que les iba a matar y que así me iba a entregar. Yo estoy pidiendo socorro, nadie me ayuda, quiero traerles conmigo a mis dos nenas porque tengo mucho miedo”, denunció. Además, comentó que fue víctima de violencia, ya que el hombre habría intentado desfigurarle la cara y manifestó que realizó todas las denuncias en la Comisaría de Yaguarón.

Explicó que tiene dos hijas de 7 y 9 años que viven con él y que sigue en la pelea por la tenencia de las pequeñas en el Juzgado del Menor de Yaguarón. “Yo no sé qué hicieron ellos, pero me volvieron a quitar a las criaturas. Ellas no están seguras con él”, sentenció.

JUECES NO VAN A DISCULPARSE

“No estaba la madre, no estaba la niña, ¿por qué nosotros vamos a pedir disculpas?” fueron las palabras del juez Hugo Ríos Alcaráz. Por su parte, el magistrado Jorge Giménez alegó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y negó que haya felicitado al abusador.

La madre de la niña de 14 años confirmó que ellas no se encontraban en la sala al momento de darse la sentencia, pero que su hermana y su cuñada estaban presentes.