“Acá estamos enfrentando el desafío que me deja mi mentor, me trajo de vuelta al ministerio, realmente no es sencillo”, explicó la nueva ministra de Justicia Cecilia Pérez a GEN.

Sobre los motivos de la renuncia de Eber Ovelar, Pérez aclaró que se debe estrictamente a cuestiones de salud y que este cambio no estaba en los planes.

La contención de la emergencia penitenciaria mediante nuevos centros que descompriman las cárceles es el principal objetivo de su administración, reconoció Pérez.

Señaló que pese a que se maneje un presupuesto bajo, confía en el trabajo conjunto que se realiza con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Militares.

Cecilia Pérez se desempeñaba hasta hoy como viceministra de Políticas Criminales, función que también cumplió durante el Gobierno de Horacio Cartes. En ese sentido sostuvo que la tarea ya no es desconocida para ella por lo que esto representa una ventaja.