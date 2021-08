Blanca Ceuppens, presidenta de la Granja Avícola La Blanca, indicó a la radio 650 AM que el sector atraviesa por un momento de mucha zozobra a raíz del paro de los camioneros que buscan instalar el precio del flete. “Hace 15 días vivimos con mucho temor y arriesgando toda nuestra producción por no estar acopiando maíz”, agregó.

La situación está candente, desesperante, y desde ayer empeoró, pese a que el fin de semana se tuvo un pequeño respiro, de acuerdo con la misma, quien resaltó que ese rubro depende del maíz porque es el principal alimento balanceado para sus pollos.

Dijo que normalmente reciben entre 30 y 40 camiones de maíz por día, pero que durante 10 días no recibieron nada y ahora lo hacen a cuentagotas. Contó que sus proveedores les indican que no están consiguiendo camioneros para transportar el grano ya que temen por sus vidas, al ser amenazados en las rutas por sus colegas movilizados.

La empresaria comentó que tienen más de 4 millones de aves que alimentar y no llegan los alimentos por la crisis de los fletes. El stock de alimentos está bajísimo y lo poco que llega, se consume todo.

“Tanto el Gobierno como los camioneros deben entender que cuando se habla de la avicultura y los balanceados es una situación de vida o muerte. Entiendo su situación de fletes y los lácteos, ellos pierden la producción de la vaca por uno o dos días, cuando nosotros estamos hablando de que toda la industria avícola paraguaya podría desaparecer en una semana más si esto continúa, porque no hay quien tenga granos para alimentar a las aves por una semana más. Unos 30.000 empleos podrían desaparecer en una semana. Nos sentimos atados de pies y manos”, advirtió.

La representante del sector llamó a la conciencia de los transportistas movilizados porque los avicultores necesitan acopiar el maíz. “Nosotros no discutimos si es justo o no su reclamo. Somos pacifistas, no políticos, solo queremos trabajar. Siempre decimos que queremos dar empleo a los paraguayos. Los camioneros saben bien que esos granos no son para exportar, son para la industria avícola local. (…) Pedimos perdón a los consumidores de nuestra marca, pero no es nuestra responsabilidad lo que está ocurriendo. Tenemos que ser más patriotas y comprender el perjuicio que se está ocasionando", puntualizó.