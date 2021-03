En charla con radio Monumental, Mirkha Angélica Argüello Rojas, la intendenta de Bella Vista Norte (Amambay) que fue víctima de un atentado en la noche del sábado, dijo que analizará continuar o no con su plan de estar otro periodo al frente del municipio.

La mujer está internada en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde fue sometida a una intervención quirúrgica, pero se encuentra estable. La misma recibió 7 disparos que afortunadamente no afectaron ningún órgano. “Me estoy recuperando, fue una bendición divina porque una de las balas pasó muy cerca de la columna vertebral”, agregó.

Por el momento, la hipótesis más fuerte es que el caso tendría un trasfondo político. “Si mis adversarios piensan que con este atentado me alejarán de la arena política, no vale la pena así. La política es la elección de la gente, no esta violencia”, afirmó. “Yo quiero continuar viviendo y bien, en paz, no vale la pena vivir así, esto no me lo esperaba, me trataron como delincuente”, agregó.

Argüello comentó que sospecha que el ataque es político para eliminarla del camino y colocar en el puesto alguien a fin de los organismos criminales. Dijo que existe el narcotráfico en la zona y que ella nunca interfirió en eso porque está consciente de que hay organismos competentes para luchar contra los mafiosos. No obstante, aseguró que podría estar molestando el hecho de que ella no acompañe la actividad ilícita de los criminales.

Mirkha Argüello asumió la intendencia de Bella Vista en el año 2016, luego de la trágica muerte de su antecesor, Miguel Louteiro, que fue asesinado a manos de sicarios.