El Dr. Ricardo Olmedo, director el referido hospital, mencionó en contacto con radio Ñanduti que los últimos cuatro pacientes Covid lograron recuperarse y recibieron el alta médica el día de ayer.

“Hasta anoche ya no teníamos pacientes con coronavirus, solo casos sospechosos, que son derivados a un área especial hasta que se confirma o se descarta si están o no con la enfermedad, pero en terapia intensiva y en sala común ya no tenemos pacientes”, expresó.

El director manifestó que esta situación es un hecho bastante esperado desde hace tiempo, no obstante, sostuvo que no bajan la guardia en caso de que se vuelva a presentar pacientes con el virus. “Fue difícil, esperamos mucho tiempo, pero no bajamos la guardia, estamos siempre atentos, esperando a que acabe todo”.

Según los detalles, la última paciente, una mujer de 67 años, abandonó el recinto hospitalario el día de ayer y estuvo internada en la sala 202, cama 2.

Por otra parte, el doctor Olmedo indicó que también atienden a pacientes de otras patologías, que son aproximadamente 100 personas y la mayoría de ellas son de avanzada edad.

Por último, recordó que se retomaron las cirugías programadas, detallando que en agosto pasado se llevaron a cabo 200 intervenciones, que representa solo el 25% de las 2.000 intervenciones quirúrgicas pospuestas a raíz de la pandemia.

“Estamos reubicando a la gente y viendo en qué vamos a trabajar ahora y que el personal de Traumatología vuelva a ocupar su lugar, todo eso estamos viendo ahora”, puntualizó el director.