Un intérprete del lenguaje gestual analizó el video del padrastro y la madre de Juliette, en el que ambos deslindan responsabilidad de la desaparición de la niña y dicen guardar esperanzas de encontrarla. Las palabras de los dos contradicen a sus expresiones faciales. La mujer muestra miedo al hablar y no cree que su hija siga viva. Al hombre no se lo ve angustiado ni preocupado, según el profesional.

Lilian María Zapata y Reiner Helmut, madre y padrastro de Juliette, concedieron una entrevista a Última Hora en la que además de negar participación en la desaparición de la niña, agradecen a quienes acompañaron la búsqueda y aseguran que esperan poder encontrarla.

Hugo Lescano es director del Laboratorio de Investigación en Comunicación no Verbal en Buenos Aires y no solo se hizo eco del caso Juliette , sino que aportó su análisis a este video, en el que a todas luces observó contradicciones entre palabras y gestos de principio a fin.

“Este es el momento más duro de nuestras vidas”, expresa Reiner en una parte del video.

Al respecto Lescano explicó que el cuerpo de Reiner no muestra gestos, ni signos de angustia en el rostro, ni en las microexpresiones, pese a que la angustia una de las siete emociones básicas universales más fáciles de reconocer.

“Espero encontrarte muy pronto”, madre de Juliette.

Lescano señala que cuando la madre afirma esto cierra sus ojos, lo que en la comunicación no verbal significa negación. Además, los labios inferiores se elevan sutilmente en una expresión de incredulidad, con lo cual el cuerpo emite un mensaje totalmente contradictorio.

“Dice espero encontrarte muy pronto, pero las emociones de su cuerpo dicen que realmente no espera encontrar pronto a Juliette”, detalla el intérprete.

“Espero que estés con vida”, madre de Juliette.

Aquí se ve un movimiento muy sutil, la cabeza reclinada hacia atrás en una contradicción de lo que está afirmando. Para Lescano, aquí los gestos indican que la madre no espera que la niña esté con vida. A esto se suma que abre sus ojos de una manera muy relevante e intensa, en una expresión clara de miedo.

“Lilian no cree que la niña esté con vida, en ese momento cuando habla tiene miedo y no cree que la va a encontrar muy pronto”, subraya Lescano.

“Quizás estés cerca”, madre de Juliette.

Aquí se observa el hombro levemente levantado en un reflejo involuntario que hace el ser humano cuando se contradice o no se convence de lo que dice.

“Seguimos teniendo la esperanza”, padrastro.

Mientras pronuncia esta frase y enfatiza “eso es cierto”, con la cabeza hace una negación que se contrapone a sus palabras. “Se ve claramente que el cuerpo dice que no tiene la esperanza de encontrar a Juliette.

LA PRESIÓN DE REINER A LA MADRE DE JULIETTE

En un momento Lilian Zapata se quiebra y allí Reiner la rodea con el brazo, como intentando contenerla, pero a la vez ejerciendo una fuerte presión en su hombre izquierdo. “No solamente la contiene, sino que presiona y aprieta de una manera poco común, se ve la tensión que tiene Reiner en el momento en que habla Lilian y por eso se ven los dedos apretados de una manera tan intensa”, comenta Lescano

CONCLUSIÓN

Para el intérprete, la madre habla muy pocas veces en plural y casi nunca involucra a su pareja como excluyendo a Riener y revelando que el hombre en realidad no espera que la niña esté bien.

“Vemos que Reiner no está convencido, ni preocupado, ni angustiado, Lilian tiene miedo, cree que la niña no va a ser encontrada, no está segura de que la niña esté con vida, tanto Lilian como Reiner saben mucho más de lo que dicen sus palabras”, concluyó.