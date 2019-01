Christian Cieplik, representante de la firma que pertenece al empresario AJ Vierci, explicó que el objetivo con lo recaudado es adquirir pupitres para donar a las instituciones educativas indicadas por el MEC.

“El redondeo no es ninguna obligación, es una simple opción. Nosotros somos el puente, no es nuestro dinero, no queremos apropiarnos de algo que no es nuestro”, aclaró en charla con la radio 650 AM y remarcó que hay un problema en la educación y que simplemente se ofrecerá una opción a los clientes.

Sostuvo que lo donado por los compradores figurará en forma paralela en la propia factura, por lo que no se utilizará para pagar menos impuestos, tal como criticaron los ciudadanos. Añadió que aquellos que paguen con sus tarjetas podrán donar lo que consideren necesario y ese monto extra también aparecerá en el ticket como donación.

“No pediremos (en las cajas) porque no queremos que la gente se sienta intimidada”, prometió. Respecto a las críticas, dijo que “con poca tolerancia (los detractores) opinan con mucha violencia”.

Por último, el empresario afirmó que el dinero recaudado será auditado por una empresa internacional, para garantizar la buena utilización de la plata de sus clientes.