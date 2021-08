​“Las terapias intensivas crecieron en un número importante durante la pandemia. Se van a ir reestructurando los servicios, pero la intención es mantener el mayor número de camas de UTI”, explicó Núñez a Radio La Unión.

El mismo se refirió al panorama sanitario que se presenta ahora con la reducción de casos y demanda de camas en esas unidades hospitalarias.

“No hay intención de cerrar UTIs o reducir uso de camas, presupuestariamente no puedo responder cómo será el manejo pero se va a mantener la estructura con las condiciones adecuadas”, indicó.

Asimismo dijo que “estamos haciendo las proyecciones en relación a los costos de mantenimiento de equipos, compra de insumos, equipos biomédicos, medicamentos y otros”.

Insistió en que no se hará una reducción en el sector. “Si no disminuimos camas no desvincularemos a profesionales de esa área”, señaló Núñez.

En cuanto a una eventual tercera ola de la pandemia, el funcionario comentó que “nos hemos reunido con Guillermo Sequera y en ese contexto vimos que si hay una tercera ola, no creemos que sea de un impacto como la segunda”.

“La tercera, en relación al porcentaje de vacunación será de cuadros leves. No hay expectativa de impacto fuerte”, manifestó.